Provocările verilor toride. De ce în Germania nu există aer condiționat în locuințe?

Cu toate acestea, valurile de căldură tot mai frecvente determină o schimbare de perspectivă a europenilor, iar cererea pentru sisteme de răcire este în creștere.

Locuințele di Germania, fără aer condiționat

Potrivit datelor disponibile, aproximativ 90% dintre locuințele din Statele Unite sunt dotate cu aer condiționat. În Europa, media este de aproximativ 20%, însă diferențele dintre state sunt semnificative. În Spania, aproape jumătate dintre gospodării folosesc astfel de sisteme, în timp ce în Germania procentul este de doar 6%.

Explicația ține în primul rând de climă. Până de curând, verile din nordul Europei nu justificau investiția într-un sistem de răcire, iar locuințele au fost proiectate pentru a păstra căldura în sezonul rece, nu pentru a face față caniculei.

Valurile de căldură schimbă mentalitatea

Schimbările climatice au făcut ca episoadele de temperaturi extreme să devină tot mai frecvente în Europa Occidentală. Potrivit analizelor climatice recente, temperaturile din această lună au fost cu până la 4 grade Celsius mai ridicatem comparativ cu valorile înregistrate în condiții similare la sfârșitul secolului trecut.

Pe fondul acestor schimbări, cererea pentru aparate de aer condiționat a crescut semnificativ. În Germania, vânzările au avansat cu aproximativ 75% între 2019 și 2024, iar reprezentanții industriei estimează că tendința va continua.

Casele vechi, o provocare

Chiar dacă interesul pentru răcirea locuințelor este în creștere, instalarea unui sistem de aer condiționat nu este întotdeauna simplă.

Multe clădiri istorice sau blocuri construite în urmă cu zeci de ani nu au fost proiectate pentru astfel de echipamente, iar modificările necesare pot fi costisitoare sau limitate de reglementările privind protejarea patrimoniului.

În plus, în țări precum Germania, Danemarca sau Austria, unde o mare parte a populației locuiește cu chirie, mulți locatari evită investițiile într-o proprietate care nu le aparține.

Costurile și impactul asupra mediului

Prețul echipamentelor și consumul de energie reprezintă alte motive pentru care numeroși europeni ezită să-și instaleze aer condiționat. Un sondaj realizat la nivelul Uniunii Europene arată că aproape 25% dintre locuitori nu își permit să își răcească locuința în perioadele de caniculă.

În același timp, specialiștii atrag atenția că utilizarea intensivă a sistemelor de răcire contribuie la creșterea consumului de electricitate și, implicit, a emisiilor de carbon, în special în țările unde energia este produsă din combustibili fosili.

Mai multe studii au arătat că aparatele de aer condiționat pot contribui la creșterea temperaturii exterioare în zonele urbane.

Soluțiile specialiștilor

Experții susțin că răspunsul la valurile de căldură nu constă doar în instalarea aparatelor de aer condiționat. Printre alternativele recomandate se numără proiectarea clădirilor astfel încât să favorizeze ventilația naturală, utilizarea materialelor care reduc acumularea căldurii, montarea obloanelor și copertinelor, precum și extinderea spațiilor verzi în orașe.

Totodată, pompele de căldură, sistemele centralizate de răcire și noile tehnologii bazate pe inteligență artificială pot reduce consumul de energie și cresc eficiența sistemelor de climatizare.

Specialiștii consideră că răcirea locuințelor va deveni tot mai importantă în Europa, pe măsură ce verile devin mai fierbinți. Dacă până nu demult aerul condiționat era privit drept un confort, în prezent tot mai mulți experți îl consideră o măsură necesară pentru protejarea sănătății populației în timpul valurilor de căldură, notează dw.com.