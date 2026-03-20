Feng Shui: Cum să atragi liniștea și pacea în casa ta

Este o practică chinezească care te ajută să-ți organizezi casa astfel încât energia să poată curge lin. Dacă viața ta pare puțin dezordonată, iată câteva modalități simple de a readuce puțină pace în casa ta.

Eliberează calea spre ușa de la intrare

În Feng Shui, ușa din față se numește „gura energiei”. Este modul în care lucrurile bune și vibrațiile calme intră în viața ta. Dacă intrarea ta este aglomerată cu pantofi, umbrele sau grămezi de corespondență, energia este blocată înainte de a intra. Încearcă să menții această zonă curată. Un simplu covoraș, o lumină și o ușă curată pot face o mare diferență.

Când deschideți ușa, creierul primește imediat semnalul că sunteți „acasă” și în siguranță.

Poziția de comandă

Dormitorul ar trebui să fie un loc de relaxare. Una dintre reguli este „poziția de comandă”. Aceasta înseamnă că ar trebui să puteți vedea ușa din pat. Nu ar trebui să fiți în linie directă cu ea. Dacă sunteți în linie cu ușa este ca și cum ați dormi pe un hol, unde subconștientul rămâne în alertă maximă.

Poziționați-vă astfel încât să puteți vedea cine intră, dar ascuns într-un colț. Acest lucru ajută sistemul nervos să se relaxeze cu adevărat și să adoarmă.

Echilibrați cele 5 elemente

Feng Shui folosește cinci elemente: Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă. Pentru pace și calm trebuie să vă concentrați în principal pe Pământ și Lemn. La fel cum „Focul” vă poate face să vă simțiți iritabili.

Pentru a echilibra aduceți niște plante. Folosiți tonuri de pământ, cum ar fi bej sau verde deschis. Aceste culori fac locuința să se simtă stabilă.

Reparați ce este stricat

Un robinet, o ușă care scârțâie de fiecare dată când o deschideți sau o oglindă crăpată pot părea supărări minore dar se comportă ca „scurgeri de energie”. De fiecare dată când auziți acel scârțâit sau vedeți acea crăpătură, o mică parte din răbdare se erodează.

Repararea acestor lucruri arată respect pentru spațiul în care locuiți și elimină acei mici factori de stres din viața de zi cu zi.

Lăsați aerul și lumina să intre

Aerul închis duce la gânduri stagnante. Dacă nu ați deschis ferestrele de zile întregi, energia din cameră poate începe să se simtă grea. Dați la o parte draperiile. Lăsați lumina naturală să intre. Lumina soarelui vă stimulează energia, iar aerul proaspăt vă liniștește gândurile. Dacă o cameră este prea întunecată este greusă găsiți un loc liniștit unde să stați.

Magia apei

Dacă aveți un colț al casei care se simte deosebit de tensionat, o mică fântână arteziană poate face minuni. Sunetul apei care curge este în mod natural liniștitor.

În Feng Shui, apa în mișcare ajută la prevenirea sedimentării și a stagnării energiei. Asigurați-vă că apa este curată, notează indiatimes.com.

