Încălzirea locuinței: Cum să menții echilbrul între costuri și confortul termic

Un expert britanic în eficiență energetică, Stephen Hankinson, susține că menținerea acestei temperaturi poate reduce factura anuală de încălzire cu aproximativ 15%, echivalentul a peste 300 de lire sterline. El atrage atenția că diferența de temperatură, de la 21°C la 18°C, poate părea mică dar generează economii semnificative la consum.

Care este temperatura ideală în casă

De asemenea, este important să nu se amâne pornirea încălzirii atunci când temperaturile exterioare scad sub 15°C pentru a preveni apariția umezelii și mucegaiului, probleme ce pot afecta sănătatea și structura locuinței.

Pentru confort, mulți oameni consideră că temperatura ideală în casă în sezonul rece este între 18°C și 21°C.

În plus, metode alternative și economice de încălzire, cum ar fi sticlele cu apă caldă sau păturile electrice cu consum redus, pot ajuta la reducerea facturilor.

Totodată, programarea centralelor termice pentru a porni și opri încălzirea în funcție de prezența în casă este o altă soluție de menținerea echilibrului între buget și confort termic, notează stiripesurse.ro.

Aceste sfaturi pot ajuta gospodăriile să gestioneze mai bine costurile energetice pe timpul iernii, menținând în același timp un nivel optim de căldură.