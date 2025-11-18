x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Casa Încălzirea locuinței: Cum să menții echilbrul între costuri și confortul termic

Încălzirea locuinței: Cum să menții echilbrul între costuri și confortul termic

de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   17:30
Încălzirea locuinței: Cum să menții echilbrul între costuri și confortul termic

Temperatura ideală în locuință este în jur de 18 grade Celsius, potrivit specialiștilor.

Un expert britanic în eficiență energetică, Stephen Hankinson, susține că menținerea acestei temperaturi poate reduce factura anuală de încălzire cu aproximativ 15%, echivalentul a peste 300 de lire sterline. El atrage atenția că diferența de temperatură, de la 21°C la 18°C, poate părea mică dar generează economii semnificative la consum.

Care este temperatura ideală în casă

De asemenea, este important să nu se amâne pornirea încălzirii atunci când temperaturile exterioare scad sub 15°C pentru a preveni apariția umezelii și mucegaiului, probleme ce pot afecta sănătatea și structura locuinței.

Pentru confort, mulți oameni consideră că temperatura ideală în casă în sezonul rece este între 18°C și 21°C.

În plus, metode alternative și economice de încălzire, cum ar fi sticlele cu apă caldă sau păturile electrice cu consum redus, pot ajuta la reducerea facturilor.

Totodată, programarea centralelor termice pentru a porni și opri încălzirea în funcție de prezența în casă este o altă soluție de menținerea echilibrului între buget și confort termic, notează stiripesurse.ro.

Aceste sfaturi pot ajuta gospodăriile să gestioneze mai bine costurile energetice pe timpul iernii, menținând în același timp un nivel optim de căldură.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: temperatura locuinta confort termic
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri