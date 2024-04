Mobila de living pentru apartament mic: Inspirație și sfaturi utile

Deci, mobila de living dintr-un spațiu mic trebuie să fie bine aleasă pentru ca toată lumea să se simtă bine.

Să-ți dai seama cum să aranjezi un apartament mic de familie poate fi o provocare. Adevărul este că locuitul într-un spațiu restrâns necesită o organizare atentă și soluții multifuncționale. Trebuie să iei în considerare alegerile de mobilier, aspectul și piesele funcționale care se vor adapta în funcție de cerințele vieții de zi cu zi.

Învață cu specialiștii kalenda.ro cum să faci din livingul apartamentului tău mic diferite zone confortabile, elegante și distractive pentru întreaga familie. Iată așadar cum să alegi corect mobila de living pentru un apartament mic și de ce reguli să ții cont:

Canapeaua

Canapeaua este fără îndoială un punct de plecare evident și necesar, așa că vom începe cu piesa centrală de mobilier din orice living. Primul lucru de care vrei să te asiguri este că alegi o canapea living cu design minimalist: picioare subțiri, fără brațe sau măcar fără voluminoase, spătar simplu.

O canapea impunătoare și cu multe detalii decorative într-un living mic va crea senzația de aglomerare vizuală. De asemenea, asigură-te că alegi o canapeaua într-o culoare uni (fără modele) și că este ridicată de la sol. Canapelele care ajung până la podea par mai dominante și dau senzația că ocupă tot spațiul din jur.

De asemenea, fiind vorba de un apartament mic, o canapea cu spațiu de depozitare integrat se va dovedi extrem de folositoare. Astfel de canapele îți pun la dispoziție un spațiu generos de depozitare care nu ocupă spațiu în plus pentru a-ți putea organiza lucrurile. Încearcă să depozitezi aici lucruri pe care nu le folosești foarte des și la care nu ai nevoie de acces constant, precum pernele sau păturile suplimentare, îmbrăcămintea sau încălțămintea din extrasezon, așternuturile pe care le folosești pentru oaspeți.

Măsuța de cafea

Când vine vorba despre măsuța de cafea dintr-un living mic, o opțiune de măsuță rotundă este întotdeauna un pariu câștigat. Măsuțele de cafea cu forme pătrate și dreptunghiulare nu numai că se simt mai dure și mai impunătoare, dar într-un spațiu mic este mai probabil să dai peste ele tot timpul (și vânătăile nu sunt deloc plăcute).

Într-o cameră de zi mică, o masă de sticlă va face întotdeauna spațiul să se simtă mai puțin aglomerat și mai aerisit, dar la fel de bine luminează spațiul și măsuțele din lemn deschis la culoare sau un material lucios.

Ca și în cazul canapelei, alege o măsuță de cafea cu picioare subțiri pentru a crea senzația de spațiu și luminozitate. Și, în sfârșit, asigură-te că înălțimea măsuței de cafea se află sub sau la aceeași înălțime a canapelei din living.

Mobila de living multifuncțională

Atunci când amenajezi o cameră de zi mică, cel mai bine este să optezi pentru mobilă living multifuncțională care să se potrivească spațiului disponibil. Acest lucru permite o mai bună utilizare a spațiului și creează o senzație de aerisire. Mobilierul supradimensionat sau voluminos va copleși spațiul și va face livingul să pară înghesuit.

Așadar, alege modele de mobilă living cu aspect ergonomic, elegant, care oferă confort fără a sacrifica funcționalitatea. De exemplu, într-un spațiu mic alege o comodă de televizor în detrimentul unei biblioteci foarte voluminoase. În același timp, depozitarea pe verticală este recomandată pentru că oferă spațiu în plus, dar și un aspect estetic deosebit. Alege un mobilier care are și rafturi incluse, le poți folosi pentru a depozita plante verzi în ghivece de mici dimensiuni sau diverse cărți sau obiecte de decor.

În plus, o cameră ar trebui să aibă un punct focal (în unele cazuri chiar două). Dar într-un living mic este înțelept să ai un obiect de mobilier care să atragă atenția. Cel mai bun mod pentru a face acest lucru este printr-o canapea sau colțar.

Un alt sfat important pentru un living mic este să investești în mobilier modular flexibil, care poate fi reamenajat pentru a servi diferitelor scopuri. Acest lucru te ajută să beneficiezi de mai multe activități, creând în același timp un aspect mai curat și mai organizat pentru camera de zi.

Secretul într-un living mic este să rămâi la piesele esențiale care se potrivesc cel mai bine spațiului disponibil, lăsând suficient loc pentru a te mișca în voie. Principiul less is more (mai puțin înseamnă mai mult) este esențial într-un living mic. Păstrează un număr strict de elemente de mobilier living de bază: canapea, bibliotecă sau comoda pentru televizor, măsuța de cafea și eventual câteva rafturi pentru cărți.

În general, în amenajarea unui living mic alegerea mobilierului potrivit este foarte importantă. Există această tendință, mai ales în spațiile mai mici, de a păstra toată mobila pe pereți pentru a lăsa cât mai mult spațiu liber.