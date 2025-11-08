Momentul potrivit pentru tăierea hortensiilor: Ghid complet pentru flori spectaculoase

Deși florile lor pot fi abundente și de lungă durată, hortensiile necesită o îngrijire specifică pentru a atinge frumusețea maximă. Pe lângă cantitatea potrivită de lumină solară, apă și îngrășământ, tăierea - și momentul tăierii - joacă un rol major în numărul și sănătatea florilor plantei tale în sezonul următor.

Pentru a vă asigura că obțineți cele mai frumoase și abundente flori posibile, tăierea trebuie făcută înainte de formarea unor muguri noi. Aceasta înseamnă că este important să te abții de la tăierea hortensiilor prea târziu în sezon.

De ce ar trebui să tai hortensiile

Trebuie să tai hortensiile? Nu trebuie, însă este cea mai bună practică. Hortensiile vor muri singure și vor dezvolta flori noi primăvara, dar, în timp, netăierea lor poate reduce creșterea și florile noi, făcând planta să arate lungă și golașă. Tăierea încurajează creșterea nouă pentru sezonul următor. Pentru a ști când să tăiați hortensiile, trebuie să știți ce varietate aveți și dacă crește pe lemn nou sau pe lemn vechi.

Când să tai hortensiile pe lemn vechi

Hortensiile pe lemn vechi produc muguri pe tulpinile din sezonul precedent. Acești muguri iernează pe ramuri, apoi înfloresc primăvara. Acestea includ soiuri populare, precum hortensia cu frunze mari (Hydrangea macrophylla), hortensia cu frunze de stejar (H. quercifolia), hortensia cățărătoare (H. anomala) și hortensia de munte (H. serrata). Cel mai bun moment pentru a tăia hortensiile vechi de lemn este după ce termină de înflorit vara, de obicei la începutul lunii august. Nu așteptați prea târziu deoarece încep să producă muguri toamna, iar tăierea în acea perioadă poate îndepărta florile de anul următor. Odată ce mugurii se formează este prea târziu să le tăiați.

Acestea nu necesită multă tăiere, în afară de modelare, îndepărtarea ramurilor moarte sau deteriorate și tăierea ramurilor care se încrucișează sau se freacă unele de altele. Hortensiile cu frunze mari pot necesita mai multe tăieri deoarece multe soiuri dezvoltă muguri atât pe lemnul vechi, cât și pe ramurile noi care se formează în jurul bazei arbustului. Îndepărtarea celor mai slabe ramuri, vechi sau noi, poate promova flori mai multe și mai mari în primăvară. Doar nu tăiați aceste hortensii înapoi la pământ deoarece tăierea severă va îndepărta mugurii noi care s-au format pe lemnul vechi.

Când să tai hortensiile pe lemn nou

Hortensiile paniculate (H. paniculata) și hortensiile netede (H. arborescens) cresc pe lemn nou, așa că pot fi tăiate puțin mai târziu decât cele care cresc pe lemn vechi. Ele dezvoltă muguri pe tulpini tinere noi care cresc primăvara. Puteți tăia aceste hortensii la aproximativ 30 de centimetri de la pământ la sfârșitul iernii sau începutul primăverii înainte de a apărea orice creștere nouă, ceea ce înseamnă că puteți lăsa capitulele florale să se usuce pe ramurile lor pentru un interes sporit de iarnă în grădină. Odată ce apar muguri noi, este prea târziu să-i mai tai.

Pentru a tăia, îndepărtați ramurile slabe, moarte sau deteriorate și pe cele care se intersectează cu alte ramuri. Deși tăierea hortensiilor nu este necesară, aceasta poate ajuta la gestionarea dimensiunii și formei lor și poate duce la flori mari și tulpini puternice, care sunt utile pentru susținerea acelor flori spectaculoase la venirea verii, potrivit southernliving.com.