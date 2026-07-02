Cum scapi de muștele din casă. Cele mai eficiente metode recomandate de specialiști

Vestea bună este că există metode simple și eficiente prin care le poți ține departe, chiar și în cele mai călduroase zile.

Pe timpul verii, temperaturile ridicate accelerează ciclul de viață al muștelor, ceea ce înseamnă că se înmulțesc mult mai repede. De aceea, prevenția este cea mai eficientă metodă de combatere.

Ce fel de muște ajung cel mai des în locuințe?

Deși în lume există peste 110.000 de specii de muște, doar câteva ajung frecvent în case.

Musca de casă

Este cea mai întâlnită specie. Are aproximativ 6-7 milimetri lungime și patru dungi închise la culoare pe torace. Își depune ouăle în gunoi, compost sau în resturi organice aflate în descompunere.

În sezonul cald, ciclul de dezvoltare este extrem de rapid. Dacă gunoiul este lăsat mai multe zile în casă, larvele pot apărea în mai puțin de o săptămână.

Muștele verzi și albastre

Au corpul cu reflexii metalice verzi, albastre sau bronz și sunt atrase de cadavrele animalelor și de resturile organice.

Dacă apar în număr mare în interiorul locuinței, pot indica existența unui animal mort în pod, horn sau într-un alt spațiu greu accesibil.

Muștele de canalizare

Aceste insecte mici seamănă cu niște molii și se dezvoltă în depunerile de nămol și materie organică din conductele de scurgere.

Sunt întâlnite frecvent în bucătărie și baie, în apropierea chiuvetelor și a sifoanelor.

Musculițele de fructe

Sunt atrase de fructele foarte coapte, de alimentele fermentate și de resturile din coșul de gunoi.

Pot intra din exterior sau pot fi aduse în casă odată cu fructele cumpărate.

Sunt muștele periculoase?

Majoritatea muștelor care intră în locuințe nu înțeapă, însă pot transporta bacterii și microorganisme responsabile pentru boli digestive, inclusiv toxiinfecții alimentare, dizenterie, febră tifoidă sau holeră.

Specialiștii recomandă să nu fie consumate alimentele pe care au stat muștele, deoarece acestea pot contamina suprafața hranei.

Cum ții muștele departe de casă

Repară plasele de insecte

Orice gaură sau ruptură din plasele montate la ferestre și uși reprezintă o invitație pentru muște și alte insecte.

Nu lăsa gunoiul să se acumuleze

Resturile alimentare trebuie aruncate frecvent, iar coșul de gunoi golit cel puțin o dată pe săptămână, preferabil chiar mai des în timpul verii.

Afară, recipientele pentru gunoi trebuie ținute cât mai departe de ușile și ferestrele locuinței și închise ermetic.

Curăță regulat pubela și recipientele de reciclare

Mirosurile provenite din lichidele fermentate atrag imediat muștele.

Clătește cutiile de băuturi și recipientele alimentare înainte de a le arunca și spală periodic pubelele.

Nu lăsa excrementele animalelor în curte

Dacă ai animale de companie, curățarea zilnică a excrementelor reduce considerabil riscul apariției muștelor.

Protejează mâncarea servită afară

La picnic sau la grătar, acoperă preparatele cu capace speciale din plasă.

Un ventilator poate fi de mare ajutor, deoarece muștele evită curenții puternici de aer.

Curăță scurgerile

Depunerile de grăsime și resturile organice din țevi reprezintă mediul ideal pentru dezvoltarea muștelor de canalizare.

Folosește periodic o perie lungă și soluții pentru curățarea țevilor.

Cum îți dai seama că ai o infestare

Dacă observi un număr tot mai mare de muște în casă, roiuri în jurul locuinței, larve sau mici puncte negre (excremente), este posibil să existe o sursă de infestare care trebuie identificată.

Pentru a verifica dacă ai muște de canalizare, poți acoperi peste noapte scurgerea chiuvetei cu un recipient transparent uns pe interior cu vaselină. Dacă dimineața găsești insecte lipite de recipient, problema provine din conducte.

Mituri despre alungarea muștelor

Pe internet circulă numeroase trucuri care promit să țină muștele la distanță, însă specialiștii spun că multe dintre ele nu au nicio bază științifică.

Printre metodele ineficiente se numără:

pungile cu apă și monede;

uleiurile esențiale folosite ca unic repelent;

săpunurile cu miros puternic;

dispozitivele cu ultrasunete.

De asemenea, insecticidele pulverizate oferă doar rezultate temporare și nu elimină cauza infestării.

Cum scapi de muștele care au intrat deja în casă

Cea mai eficientă soluție rămâne eliminarea sursei care le atrage.

Pentru insectele deja intrate în locuință, paleta de muște este în continuare una dintre cele mai simple și eficiente metode, fără utilizarea pesticidelor.

În garaj sau în apropierea ușilor de acces pot fi montate benzi adezive speciale pentru insecte, care reduc numărul muștelor înainte ca acestea să pătrundă în casă.

Combaterea muștelor începe cu prevenția. Curățenia, eliminarea rapidă a resturilor alimentare, întreținerea scurgerilor și protejarea alimentelor sunt cele mai eficiente măsuri pentru a împiedica apariția acestor insecte. În zilele toride de vară, când muștele se înmulțesc foarte repede, câteva obiceiuri simple pot face diferența între o casă liniștită și una invadată de dăunători.