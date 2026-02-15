Un produs natural și ieftin din bucătăria ta oferă strălucire podelelor din lemn

Podelele din lemn au un stil atemporal, dar numai atunci când sunt bine întreținute.

În timp, praful, amprentele și uzura zilnică pot lăsa lemnul de esență tare să arate tern și lipsit de viață. Curățarea regulată este esențială nu doar pentru aspect, ci și pentru a proteja lemnul și a-i prelungi durata de viață. Poate că folosiți substanțe chimice scumpe pentru a curăța podelele sau le ștergeți la nesfârșit, dar există un produs pe care ar trebui să-l încercați, și care ar putea fi mai ieftin și mai bun.

Cum să cureți podeaua din lemn cu ceai negru

Ceaiul negru este ieftin și natural, însă dincolo de aroma și beneficiile pentru sănătate, are și proprietăți neașteptate în înreținereea parchetulu din casa ta.

Acesta este un exemplu al modului în care ingredientele naturale pot fi la fel de eficiente ca produsele de curățare moderne, fără riscul de a deteriora pardoselile de înaltă calitate.

De asemenea, este de preferat să apelați la soluții blânde, cu pH echilibrat pentru podele din lemn masiv și gresie, iar ceaiul negru se încadrează perfect în această categorie. Este un truc ușor și accesibil, pe care oricine îl poate încerca acasă.

Pentru a folosi ceaiul pentru a curăța podeaua, va trebui să fierbi 10-15 pliculețe de ceai într-o cratiță mare cu apă clocotită timp de 15 minute. Nu uitați să testați mai întâi o porțiune mică de podea pentru a fi siguri că nu produceți daune.

Pentru curățare, folosiți o lavetă din microfibră și frecați podeaua în cercuri mici.

Cunoscut pentru culoarea sa intensă și aroma puternică, ceaiul negru conține compuși naturali numiți taninuri. Acești taninuri conferă ceaiului nuanța bogată și, în mod interesant, pot îmbunătăți aspectul suprafețelor din lemn prin ridicarea ușoară a murdăriei și adăugarea unei străluciri subtile.

Menținerea curățeniei podelelor din lemn nu trebuie să fie complicată. Cu puțină atenție regulată și ingredientele naturale potrivite, puteți menține podelele în cea mai bună formă mulți ani.

Ceaiul negru dovedește că uneori cele mai bune soluții de curățare sunt cele mai simple iar acest produs s-ar putea să fie deja în bucătărie, potrivit express.uk.

