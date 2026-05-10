Puloverul a intrat la apă? Trucul banal care îl poate salva în 30 de minute

Ți s-a întâmplat ca, după spălare, puloverul preferat să iasă din mașina de spălat cu două numere mai mic? Multe materiale reacționează puternic la apă fierbinte și temperaturi ridicate, însă vestea bună este că, în unele cazuri, hainele pot fi readuse aproape de forma lor inițială.

Există câteva trucuri simple care pot ajuta la recuperarea unui pulover intrat la apă, mai ales dacă intervenția se face rapid și cu grijă.

De ce intră hainele la apă după spălare

Micșorarea materialelor este un proces natural al fibrelor textile. Lâna, de exemplu, se îndeasă și se „împâslește” atunci când este expusă la căldură, umezeală și frecare excesivă. Bumbacul își pierde tensiunea acumulată în timpul procesului de fabricație și se contractă după spălare.

În cazul materialelor sintetice sau al amestecurilor textile, reacțiile pot fi imprevizibile.

Specialiștii spun că hainele nu sunt neapărat „distruse”, ci fibrele lor suferă modificări fizice, motiv pentru care uneori pot fi întinse și remodelate.

Trucul simplu care poate salva un pulover intrat la apă

Pentru hainele din bumbac sau tricotaje mai puțin delicate, una dintre cele mai eficiente metode este folosirea apei călduțe și a unui produs delicat, precum balsamul de păr sau șamponul pentru bebeluși.

Aceste produse ajută fibrele să devină mai moi și mai flexibile, facilitând întinderea materialului fără a-l deteriora.

Ce trebuie să faci:

Umple un lighean cu apă călduță, nu fierbinte;

Adaugă puțin balsam de păr sau șampon delicat;

Lasă puloverul la înmuiat timp de 20-30 de minute;

Scoate-l fără să îl storci agresiv;

Rulează-l într-un prosop pentru a elimina excesul de apă;

Așază-l pe o suprafață plană și întinde-l ușor, treptat, în zonele care s-au micșorat.

Foarte important: materialul nu trebuie tras brusc sau forțat, deoarece se poate deforma definitiv.

Cum procedezi în cazul lânii și cașmirului

Puloverele din lână, cașmir sau alte materiale delicate necesită și mai multă atenție. În acest caz, procesul este similar, însă întinderea trebuie făcută extrem de lent și delicat.

Hainele din lână se lasă în apă călduță cu detergent special pentru lână sau șampon delicat timp de 30-60 de minute. După aceea, excesul de apă se elimină prin tamponare cu un prosop.

Puloverul trebuie modelat doar pe o suprafață plană, întinzând materialul câțiva milimetri odată și respectând forma naturală a tricotajului.

Totuși, specialiștii avertizează că lâna împâslită nu poate fi readusă complet la dimensiunea originală, deoarece structura fibrelor se modifică ireversibil.

Cel mai important lucru: prevenția

Deși unele haine pot fi salvate parțial, niciun truc nu garantează recuperarea completă a dimensiunii inițiale.

Pentru a evita astfel de probleme:

spală hainele delicate cu apă rece;

folosește programe speciale pentru lână și materiale fine;

evită uscătorul automat;

usucă puloverele pe orizontală, nu pe umeraș.

Puțină atenție la spălare poate face diferența dintre un pulover preferat salvat și unul care ajunge definitiv prea mic, scrie citymagazine.si