Secretul florarilor: Cum faci Crăciunița să înflorească spectaculos an de an

Cu frunzele ei colorate în roșu intens, alb sau roz, crăciunița aduce o atmosferă caldă în orice casă. Totuși, este o plantă sensibilă, iar fără îngrijirea potrivită, își poate pierde frunzele foarte repede sau poate refuza să înflorească.
Iată cum ai grijă de Crăciuniță ca să obții o înflorire spectaculoasă și de durată!
1. Alege o plantă sănătoasă
Totul începe din magazin. Alege o crăciuniță cu:
-
frunzele ferme, fără pete galbene
-
sol ușor umed
-
boboci sănătoși în mijloc
-
fără frunze căzute la bază
Evit-o pe cea ținută în curent sau în frig – are șanse mici să reziste.
2. Temperatură constantă – secretul longevității
Crăciunița iubește căldura moderată.
Temperatura ideală: 18–22°C
-
Nu o ține lângă geam deschis, ușă sau calorifer.
-
Evită variațiile bruște de temperatură.
-
Noaptea suportă și 15–17°C, dar nu mai jos.
Orice curent rece o poate face să-și piardă frunzele în câteva zile.
3. Lumină multă, dar fără soare direct
Pentru o crăciuniță înflorită, lumina e esențială.
✔ Așaz-o într-o cameră luminoasă, lângă o fereastră orientată spre est sau vest.
✘ Evită razele directe ale soarelui – pot arde frunzele colorate.
4. Udare corectă – nici prea mult, nici prea puțin
Crăciunița nu suportă excesul de apă!
Regulă simplă: Udă atunci când solul e uscat la suprafață.
-
Folosește apă la temperatura camerei.
-
Lasă apa să se scurgă bine din ghiveci.
-
Nu lăsa apa în farfurie – rădăcinile pot putrezi.
În general, iarna se udă o dată pe săptămână, dar adaptat temperaturii din casă.
5. Umiditate moderată în aer
Crăciunița iubește aerul ușor umed. Dacă încălzirea usucă atmosfera:
-
pune un bol cu apă lângă ghiveci sau
-
folosește un umidificator
Nu pulveriza apă direct pe frunze.
6. Cum o faci să înflorească din nou anul viitor
Aici vine partea interesantă! Pentru a-și colora frunzele, crăciunița are nevoie de lumină controlată.
Program pentru colorarea frunzelor (octombrie – decembrie):
-
14 ore de întuneric complet pe zi
-
10 ore de lumină
Poți acoperi planta cu o cutie de carton între orele 17:00 și 7:00.
După 6–8 săptămâni, frunzele vor începe să capete culoare.
7. Fertilizare și transplant
-
Fertilizezi o dată la două săptămâni din martie până în septembrie.
-
Folosește îngrășământ pentru plante verzi.
-
Primăvara o poți tunde ușor pentru a se ramifica și transplanta într-un ghiveci puțin mai mare.
8. Greșeli care îi fac rău Crăciuniței
apă prea multă
frig sau curenți
lumină insuficientă
mutatul prea des dintr-un loc în altul
Crăciunița poate înflori spectaculos și își poate păstra frunzele colorate toată iarna dacă îi asiguri:
-
lumină potrivită
-
temperatură constantă
-
udare moderată
-
întuneric controlat pentru reînflorire
Cu doar puțină atenție, vei transforma această plantă într-o piesă de rezistență a decorului tău de sărbători, an de an.