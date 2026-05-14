Secretul trandafirilor din grădină: Trucul simplu care îi protejează de boli și îi ajută să înflorească

Este vorba despre ora la care sunt udați. Chiar și cu îngrășăminte și tratamente costisitoare, trandafirii pot avea frunze îngălbenite, muguri căzuți sau pete negre dacă rutina de udare nu este corectă.

Când se udă trandafirii

Experții în grădinărit recomandă ca trandafirii să fie udați dimineața, ideal înainte de ora 11:00. În acest interval, plantele au timp să absoarbă apa necesară înainte de temperaturile ridicate ale zilei, reducând riscul de ofilire și stres termic.

În același timp, udarea de dimineață ajută la prevenirea bolilor fungice, una dintre cele mai frevente probleme ale trandafirilor. Afecțiuni, precum pătarea neagră sau făinarea, se dezvoltă rapid în condiții de umezeală și întuneric. Dacă plantele sunt udate seara, apa rămasă pe frunze peste noapte poate favoriza apariția ciupercilor.

Cum trebuie udați

Specialiștii recomandă ca apa să fie direcționată direct la baza plantei, fără a uda frunzele și florile.

De asemenea, este preferabilă o udare mai rară dar profundă, care să permită apei să pătrundă adânc în sol. Astfel, rădăcinile se dezvoltă mai bine, iar trandafirii devin mai rezistenți în perioadele caniculare.

Potrivit experților, respectarea acestor reguli simple poate contribui la obținerea unor plante mai sănătoase, cu frunziș verde intens și flori abundente pe tot parcursul sezonului cald, notează citymagazine.si.