Secretul unei case mușuroi care sfidează canicula. Inspirația a venit de la... furnici

Proiectată de Kaushal TaTiya Architects în orașul Ahilyanagar, din statul Maharashtra, locuința a fost concepută special pentru un climat extrem de cald și uscat, unde temperaturile ridicate și soarele puternic reprezintă o provocare aproape tot timpul anului.

Inspirația a venit din natură

La prima vedere, casa pare o construcție masivă din cărămidă, însă conceptul din spatele proiectului este mult mai complex.

Arhitecții s-au inspirat din modul în care funcționează un mușuroi de furnici – un adevărat ecosistem natural capabil să își mențină temperatura interioară aproape constantă, indiferent de condițiile de afară.

În loc să impună o geometrie rigidă terenului, clădirea pare că se ridică organic din peisaj, iar încăperile sunt conectate asemenea camerelor și tunelurilor dintr-un mușuroi.

Cum reușește casa să rămână răcoroasă

Secretul constă într-o combinație de soluții pasive de răcire, care reduc semnificativ nevoia de aer condiționat.

Printre acestea se numără:

pereți din cărămidă perforată (jaali), care permit circulația naturală a aerului;

luminatoare amplasate strategic pentru evacuarea aerului cald;

ventilație naturală în cruce între încăperi;

curți interioare umbrite;

o cascadă de apă amplasată în zona de living, care contribuie la răcirea naturală a aerului;

spații semiîngropate și volume umbrite care reduc acumularea căldurii.

Toate aceste elemente funcționează împreună pentru a crea un microclimat confortabil chiar și în perioadele cu temperaturi extreme.

Cărămida joacă un rol esențial

În locul materialelor moderne cu consum energetic ridicat, arhitecții au ales materiale naturale și locale.

Casa este construită în principal din:

cărămidă aparentă;

beton texturat;

teracotă;

tencuială pe bază de var;

piatră extrasă din zonă.

Cărămida nu are doar un rol estetic, ci funcționează și ca un excelent izolator termic, limitând încălzirea interiorului în timpul zilei și păstrând răcoarea pentru mai mult timp, scrie archdaily.com

Lumina naturală, fără supraîncălzirea locuinței

În locul ferestrelor uriașe expuse direct la soare, lumina pătrunde prin luminatoare, fațade perforate și curți interioare.

Astfel, interiorul este luminat pe tot parcursul zilei, fără ca razele directe ale soarelui să supraîncălzească încăperile.

Fiecare dormitor beneficiază de două tipuri de deschideri: o fereastră dedicată ventilației naturale și un balcon orientat spre peisaj.

O lecție pentru orașele afectate de caniculă

În contextul în care și România traversează veri din ce în ce mai fierbinți, astfel de proiecte demonstrează că răcirea unei locuințe nu depinde exclusiv de aparatele de aer condiționat.

Prin orientarea corectă a clădirii, folosirea materialelor potrivite, ventilația naturală și umbrirea inteligentă, consumul de energie poate fi redus considerabil, iar confortul termic poate fi obținut într-un mod mult mai sustenabil.

Casa inspirată de mușuroiul de furnici este un exemplu despre cum natura poate oferi soluții eficiente pentru arhitectura viitorului, într-o perioadă în care adaptarea la schimbările climatice devine tot mai importantă.