Sfârșitul celor mai enervante treburi casnice: Trucul simplu care îndepărtează praful de pe jaluzele în câteva secunde

Ferestrele curate și luminoase sunt oglinda fiecărei case dar strică rapid impresia generală. Deși sunt un adaos indispensabil pentru umbră și intimitate, întreținerea lor este adesea una dintre cele mai neplăcute treburi casnice.

Praful se acumulează extrem de repede pe lamele înguste, ștergând fiecare lamelă individuală cu o cârpă obișnuită. Cu toate acestea, este ineficient și consumator de timp. Prin urmare eviăm adesea curățarea jaluzelelor, cu excepția cazului în care este cu adevărat necesar.

Trucul șosetei

Secretul unei curățări rapide și temeinice constă într-un truc simplu cu o șosetă veche de bumbac. Această metodă inovatoare nu numai că reduce timpul de curățare la jumătate, dar oferă și rezultate uimitoare.

Avantajul fizic al țesăturii de bumbac

Secretul succesului acestei metode constă în controlul complet și curățarea simultană a ambelor părți ale lamelei. Când șoseta este pusă pe mână, degetele acționează ca un instrument de precizie care se adaptează perfect formei jaluzelei.

Degetul mare alunecă peste partea inferioară, în timp ce celelalte degete șterg suprafața superioară. Această prindere simplă reduce timpul de curățare la jumătate, eliminând necesitatea de a șterge fiecare parte separat.

Materialul de bumbac acționează, de asemenea, ca un magnet excelent pentru pra, deoarece prinde murdăria în fibre și împiedică dispersarea acesteia în aer sau căderea pe podea. În plus, țesătura moale protejează suprafețele sensibile de zgârieturi, ceea ce este important pentru jaluzelele din lemn sau aluminiu, care își pierd rapid strălucirea originală atunci când se utilizează materiale aspre.

Pregătirea amestecului de curățare

Pentru rezultate optime, procedura este împărțită în două. Mai întâi se folosește o șosetă complet uscată, care îndepărtează stratul superior, subțire, de praf. Acest pas este crucial deoarece utilizarea imediată a lichidului ar transforma praful într-un nămol lipicios, mult mai dificil de îndepărtat.

După ștergerea uscată, urmată de curățarea umedă, se îndepărtează murdăria și grăsimea persistentă care se acumulează adesea, în special pe jaluzelele de bucătărie.

Un amestec simplu din părți egale funcționează excelent în acest scop. Oțet și apă caldă. Oțetul degresează în mod natural suprafața și nu lasă pete, acționând în același timp ca un dezinfectant ușor.

Execuție eficientă, fără efort

O șosetă curată este ușor de înmuiat în amestecul preparat de oțet și apă, și se stoarce bine. Materialul trebuie să fie doar ușor umed, dar nu ud. Nu trebuie să picure deoarece prea multă umiditate ar putea deteriora mecanismul sau ar putea provoca umflarea lamelor de lemn.

Folosind o șosetă umedă, glisați din nou fiecare lamă de la un capăt la altul. Murdăria se lipește imediat de material, lăsând jaluzelele impecabil de curate și strălucitoare. Când o parte a șosetei se murdărește, aceasta poate fi pur și simplu întoarsă și folosită partea curată.

După terminarea lucrului, șoseta murdară este pur și simplu aruncată în mașina de spălat și este gata pentru următoarea utilizare, potrivit citymagazine.ro.

