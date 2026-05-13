Soluție naturală pentru covoare: O metodă simplă de curățare promite rezultate rapide

Printre acestea se află o rețetă de curățare a covoarelor bazată pe ingrediente naturale, promovată ca o metodă eficientă pentru îndepărtarea petelor obișnuite, de la vin și cafea până la murdăria adusă de animale.

Alternativă la produsele industriale

În locul detergenților din comerț, specialiștii în curățenie alternativă recomandă formule simple, pe bază de ingrediente accesibile, precum oțetul, bicarbonatul de sodiu și săpunul natural. Acestea sunt considerate mai blânde cu materialele textile și mai puțin iritante pentru piele sau mediul înconjurător.

Rețeta de casă pentru covoare

Soluția se prepară din apă caldă, oțet alimentar diluat, bicarbonat de sodiu, săpun lichid natural și câteva picături de uleiuri esențiale, precum lavandă sau arbore de ceai.

Ingredientele sunt combinate într-un recipient cu pulverizator, obținându-se un amestec utilizat pentru curățarea localizată a petelor sau reîmprospătarea întregii suprafețe a covorului.

Cum se aplică soluția

Procesul de curățare începe cu aspirarea atentă a covorulu pentru îndepărtarea prafului și a impurităților de suprafață. Ulterior, soluția este pulverizată direct pe zonele afectate, lăsată să acționeze câteva minute, apoi îndepărtată prin ștergere ușoară cu o lavetă sau perie moale.

Pentru petele persistente, timpul de acțiune poate fi prelungit, iar procedura repetată, în funcție de necesitate.

Cum acționează ingredientele

Eficiența rețetei este explicată prin acțiunea combinată a componentelor: oțetul ajută la descompunerea murdăriei organice, bicarbonatul de sodiu absoarbe mirosurile, iar săpunul facilitează desprinderea particulelor de murdărie din fibre. Uleiurile esențiale sunt utilizate în principal pentru efectul lor antibacterian și pentru parfum.

Atenție la tipul de material

Deși soluția este blândă, specialiștii recomandă testarea prealabilă pe o zonă mică, mai ales în cazul covoarelor din materiale sensibile, precum lâna sau mătasea, pentru a evita eventualele deteriorări.

Deși este promovată ca o alternativă ecologică la detergenții convenționali, eficiența soluțiilor de acest tip poate varia în funcție de tipul petei și de materialul covorului. În cazul murdăriei persistente sau al textilelor delicate, experții recomandă apelarea la servicii profesionale de curățare, potrivit citymagazine.si.