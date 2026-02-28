Soluții naturale și eficiente împotriva gândacilor de bucătărie

Însă nu este nevoie să recurgi la substanțe chimice costisitoare sau periculoase. Există soluții naturale, eficiente și accesibile, care te ajută să îți păstrezi bucătăria curată și fără dăunători.

Bicarbonat de sodiu și zahăr

Una dintre cele mai populare metode naturale implică combinația de bicarbonat de sodiu și zahăr. Zahărul atrage gândacii, iar bicarbonatul le afectează sistemul digestiv, ducând la deshidratarea și moartea lor.

Amestecă părți egale de zahăr și bicarbonat și presară compoziția în colțurile bucătăriei, sub chiuvetă sau în spatele electrocasnicelor mari.

Oțet de mere

Pune câteva linguri într-un borcan uns pe interior cu ulei și așază-l în zonele frecventate de gândaci. Mirosul atrage insectele, iar pereții alunecoși îi împiedică să iasă din borcan.

Zahăr și borax

O combinație de zahăr și borax, un mineral natural, poate fi la fel de eficientă. Zahărul atrage insectele, iar boraxul le distruge treptat. Plasează amestecul în recipiente mici în zonele frecventate de gândaci pentru rezultate optime.

De ce apar gândacii de bucătărie

Gândacii de bucătărie fac parte din specia Blattodea și sunt activi în principal noaptea. În timpul zilei se ascund în locuri întunecate și umede, cum ar fi crăpăturile din pereți, colțurile mobilelor sau în spatele aparatelor electrocasnice.

Infestările apar mai ales în medii favorabile dezvoltării lor: igienă precară, resturi alimentare, umezeală și acces facil la hrană. Odată instalată, populația se înmulțește rapid, ceea ce poate duce la probleme serioase în locuință.

Riscuri pentru sănătate

Gândacii pot transmite boli, precum dizenteria sau gastroenterita, și sunt purtători de bacterii care pot contamina alimentele și suprafețele din bucătărie.

În plus, pot provoca reacții alergice, manifestate prin iritații ale pielii sau simptome respiratorii, afectând confortul și bunăstarea locatarilor, notează catine.ro.