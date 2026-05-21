Sprayul de casă care alungă țânțarii. Rețeta virală pe care o poți face în 5 minute

Tot mai multe persoane caută alternative naturale la spray-urile clasice din comerț, iar o rețetă devenită virală pe internet promite să țină insectele la distanță.

Acest spray anti-țânțari făcut în casă folosește doar câteva ingrediente simple și este destinat pulverizării în jurul ferestrelor, ușilor și colțurilor unde insectele apar cel mai des.

De ce ai nevoie pentru sprayul anti-țânțari

Pentru prepararea soluției ai nevoie de:

2 tablete de camfor;

2 batoane de scorțișoară;

1 cană alcool izopropilic 70%;

1 cană apă;

un recipient din sticlă cu capac;

strecurătoare;

pâlnie;

pulverizator curat.

Camforul are un miros foarte puternic, pe care țânțarii îl evită, iar scorțișoara oferă un parfum mai plăcut și intensifică efectul amestecului.

Cum se prepară soluția

Tabletele de camfor se zdrobesc până devin pulbere fină. Batoanele de scorțișoară se rup în bucăți mici și se adaugă peste camfor.

Se toarnă apoi alcoolul izopropilic, care ajută la extragerea aromelor puternice din ingrediente. După aceea se adaugă apa, iar amestecul se agită bine timp de aproximativ 30 de secunde.

Soluția trebuie lăsată la infuzat între 2 și 4 ore. Pentru un efect mai intens, poate fi lăsată peste noapte.

La final, lichidul se strecoară pentru a elimina bucățile de scorțișoară și se transferă într-un recipient cu pulverizator.

Unde se pulverizează

Sprayul poate fi folosit în zonele prin care țânțarii intră cel mai des în casă:

pe ramele ferestrelor;

în jurul ușilor;

în colțurile camerelor;

lângă balcon;

sub pat;

în spatele mobilierului.

Înainte de utilizare pe textile sau suprafețe delicate, este recomandat un test pe o zonă mică, deoarece alcoolul și scorțișoara pot păta anumite materiale.

Cât de des trebuie folosit

Soluția se aplică de preferat seara, înainte de deschiderea ferestrelor. Recipientul trebuie agitat înainte de fiecare utilizare.

Mirosul persistă câteva ore, însă aplicarea poate fi repetată ori de câte ori efectul începe să se diminueze.

Atenție la utilizare

Pentru că amestecul conține alcool izopropilic, este inflamabil și nu trebuie folosit lângă flacără, lumânări sau suprafețe fierbinți.

De asemenea, sprayul nu trebuie pulverizat pe piele, pe lenjerii, jucării pentru copii sau animale de companie. Persoanele sensibile, copiii mici și femeile însărcinate trebuie să folosească soluția cu precauție și să aerisească bine încăperea după utilizare.

O alternativă simplă pentru serile de vară

Sprayul cu camfor și scorțișoară nu promite să elimine complet țânțarii, însă poate crea o barieră parfumată în jurul locuinței și poate reduce considerabil prezența insectelor.

În combinație cu plasele pentru ferestre și măsurile obișnuite de protecție, această soluție de casă poate deveni un truc util pentru serile liniștite de vară.