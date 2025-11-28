Top 10 plante ideale pentru dormitor: purifică aerul și îmbunătățesc somnul

Unele plante purifică aerul, altele produc oxigen pe timpul nopții, iar multe dintre ele contribuie la reducerea stresului. Descoperă cele mai bune 10 plante ideale pentru dormitor și beneficiile pe care le aduc în viața ta de zi cu zi.

1. Sansevieria (Limba soacrei)

Una dintre cele mai recomandate plante pentru dormitor.

Produce oxigen chiar și pe timpul nopții (fotosinteză CAM).

Nu cere lumină puternică.

Îngrijire minimă.

2. Aloe vera

Perfectă pentru spații mici.

Produce oxigen noaptea.

Purifică aerul.

Are și beneficii medicinale.

3. Lavandă uscată sau în ghiveci mic (variantă blândă)

În doze reduse are efect calmant.

Ajută la relaxare.

Reduce stresul.

(Lavanda în ghiveci mare poate fi prea aromată; în varianta uscată sau mini este potrivită.)

4. Gardenia

Ideală pentru cei care vor o plantă parfumată, dar nu iritantă.

Miros delicat, relaxant.

Poate îmbunătăți calitatea somnului.

5. Iedera englezească (Hedera helix)

Excelentă pentru purificare.

Reduce mucegaiul din aer.

Bună pentru alergici, dacă este bine întreținută și camera aerisită.

6. Orhideea Phalaenopsis

Elegantă și ușor de întreținut.

Nu eliberează alergeni puternici.

Produce oxigen și are umiditate redusă.

7. Spathiphyllum (Crinul păcii) – cu precauție

Recomandat pentru dormitoarele bine aerisite.

Purifică aerul de toxine (formaldehidă, benzen).

Ușor de îngrijit.

(A nu se ține la îndemâna copiilor sau animalelor.)

8. Pothos (Epipremnum aureum)

Rezistent și foarte eficient în filtrarea aerului.

Crește rapid.

Ideal pentru camere mai întunecoase.

Reduce substanțele toxice.

9. Palmierul Areca

Un umidificator natural.

Excelent pentru climat uscat.

Efect calmant vizual.

Purifică aerul.

10. Chlorophytum (Voalul miresei / Planta păianjen)

Una dintre cele mai sigure plante.

Foarte bună la filtrarea aerului.

Necesită puțină lumină.

Potrivită și pentru persoane cu alergii ușoare.

Sfaturi generale pentru plante în dormitor