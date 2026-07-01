Top dăunători care îți distrug grădina de legume în doar câteva zile. Cum îi recunoști

Specialiștii spun că începutul verii este perioada în care insectele se înmulțesc rapid și pot compromite recolta dacă nu sunt depistate la timp.

Succesul unei grădini de legume nu depinde doar de udare și fertilizare. În lunile iunie și iulie, multe culturi sunt atacate de insecte care se hrănesc cu frunzele, tulpinile sau fructele plantelor.

Experții recomandă inspectarea atentă a plantelor cel puțin o dată pe săptămână. Cu cât problema este descoperită mai devreme, cu atât șansele de a salva recolta sunt mai mari.

Cum îți dai seama că plantele sunt atacate

De multe ori nu vezi insectele, ci urmele pe care le lasă în urmă.

Printre cele mai frecvente semne se numără:

frunze găurite;

frunze îngălbenite sau deformate;

plante care se ofilesc brusc;

pete argintii sau albe pe frunze;

secreții lipicioase;

excremente de omizi pe frunze sau tulpini;

fructe care încep să putrezească.

Dacă observi unul dintre aceste simptome, verifică atent atât partea superioară, cât și cea inferioară a frunzelor.

1. Afidele

Afidele sunt printre cei mai întâlniți dăunători din grădina de legume. Atacă roșiile, ardeii, varza, salata, busuiocul și multe alte culturi.

Aceste insecte foarte mici se hrănesc cu seva plantelor și se înmulțesc extrem de rapid, motiv pentru care o infestare poate apărea în doar câteva zile.

Semne de infestare:

colonii de insecte verzi, negre sau galbene;

frunze răsucite sau deformate;

creștere încetinită;

secreții lipicioase pe frunze;

apariția mucegaiului negru.

2. Tripsii

Tripsii sunt insecte foarte mici, greu de observat cu ochiul liber, care atacă fasolea, roșiile, ceapa, usturoiul și alte culturi.

Pe lângă faptul că afectează planta prin hrănire, pot transmite și diverse viroze.

Semne de infestare:

pete albicioase sau argintii;

frunze zgâriate și deformate;

puncte negre reprezentând excrementele insectelor.

3. Omida sfredelitoare a tulpinilor de dovleac

Este unul dintre cei mai periculoși dăunători pentru dovlecei, dovleci și alte plante din aceeași familie.

Larvele pătrund în interiorul tulpinii, unde distrug țesuturile plantei.

Semne de infestare:

găuri în tulpină;

rumeguș fin la baza plantei;

ofilirea bruscă a plantei, chiar dacă solul este umed.

4. Omida cornului la tomate

Această omidă verde, de dimensiuni mari, consumă într-un timp foarte scurt frunzele și chiar fructele tomatelor.

Fiind perfect camuflată, este greu de observat.

Semne de infestare:

frunze mâncate aproape complet;

excremente verzi sau negre pe frunze;

omizi verzi cu dungi albe oblice.

5. Gândacii purice

Acești gândaci mici și lucioși sar asemenea puricilor atunci când sunt deranjați.

Atacă în special varza, ridichile, vinetele și alte plante crucifere.

Semne de infestare:

numeroase găuri foarte mici în frunze;

aspect de frunză ciuruită.

6. Ploșnița dovleacului

Această insectă afectează dovleceii, dovlecii și bostanii, hrănindu-se cu seva plantei.

Dacă atacul este puternic, planta se usucă, iar producția scade semnificativ.

Semne de infestare:

pete albe pe frunze;

frunze îngălbenite;

fructe deformate sau cu zone moi și putrezite.

Cum îți protejezi grădina

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot preveni apariția dăunătorilor:

inspectează plantele de două ori pe săptămână;

îndepărtează imediat frunzele și fructele afectate;

elimină buruienile, unde se ascund multe insecte;

udă plantele dimineața, nu seara;

încurajează insectele benefice, precum buburuzele, care consumă afidele;

evită tratamentele chimice fără a identifica mai întâi dăunătorul.

De ce este important să identifici corect insecta

Nu toate insectele care apar în grădină sunt dăunătoare. Unele, precum buburuzele, albinele sau viespile parazite, ajută la controlul natural al populațiilor de dăunători.

De aceea, înainte de a aplica orice tratament, este important să identifici corect insecta care atacă plantele. Alegerea unei soluții nepotrivite poate fi ineficientă și chiar poate afecta insectele benefice.

Începutul verii este perioada în care dăunătorii se dezvoltă cel mai rapid. O verificare atentă și regulată a grădinii poate face diferența dintre o recoltă bogată și plante compromise. Cu intervenții rapide și măsuri preventive, majoritatea problemelor pot fi ținute sub control fără tratamente agresive.