Cât ne îngrășăm de sărbători și cum evităm kilogramele în plus

De aceea, una dintre cele mai frecvente întrebări după Crăciun și Anul Nou este: cât ne îngrășăm, de fapt, de sărbători și ce putem face pentru a preveni acumularea kilogramelor în plus.

Câte kilograme în plus apar, în medie

Studiile realizate în ultimii ani arată că, în perioada sărbătorilor de iarnă, majoritatea adulților iau în greutate între 0,5 și 1,5 kilograme. La prima vedere, poate părea puțin, însă problema este că aceste kilograme nu se pierd ușor ulterior și se pot adăuga, de la an la an.

Creșterea în greutate apare, de regulă, din cumulul mai multor factori:

porții mai mari decât în mod obișnuit

mese dese, pe parcursul întregii zile

consum crescut de dulciuri, alcool și preparate bogate în grăsimi

reducerea activității fizice

Chiar și câteva zile de excese pot duce la un surplus caloric semnificativ.

De ce ne îngrășăm mai ușor de sărbători

Sărbătorile vin cu un context emoțional aparte. Mâncarea nu este doar hrană, ci și socializare, tradiție și confort. În plus:

mesele sunt prelungite și lipsite de structură

tentațiile sunt permanente (prăjituri, gustări, resturi de la mesele anterioare)

frigul și programul încărcat reduc dorința de mișcare

Toate acestea favorizează un dezechilibru între caloriile consumate și cele arse.

Cum putem evita kilogramele în plus, fără să stricăm bucuria sărbătorilor

Vestea bună este că nu este nevoie de diete drastice sau restricții severe. Câteva ajustări simple pot face diferența.

1. Controlul porțiilor

Nu este nevoie să renunți la preparatele tradiționale. Important este să guști, nu să exagerezi. Porții mai mici din mai multe feluri sunt mai ușor de gestionat decât farfurii pline.

2. Nu sări peste mese

Săritul peste micul dejun „pentru a face loc” mesei festive duce, de obicei, la supraalimentare seara. Un mic dejun ușor ajută la menținerea echilibrului.

3. Atenție la lichide

Alcoolul și băuturile dulci aduc multe calorii „invizibile”. Alternarea unui pahar de alcool cu apă și limitarea sucurilor pot reduce semnificativ aportul caloric.

4. Mișcare zilnică, chiar și minimă

O plimbare de 20–30 de minute după masă, jocurile cu copiii sau activitățile în aer liber pot compensa o parte din excesele alimentare.

5. Ascultă semnalele corpului

Mănâncă încet și oprește-te când te simți sătul(ă), nu plin(ă). Senzația de sațietate apare cu întârziere, iar ritmul lent ajută creierul să o recunoască.

Ce contează, de fapt, pe termen lung

Câteva zile de mâncat mai mult nu sunt o problemă reală dacă revenim rapid la obiceiurile normale. Kilogramele se acumulează atunci când perioada de excese se prelungește și după sărbători.

Menținerea unui echilibru, nu perfecțiunea, este cheia. Sărbătorile sunt despre bucurie, nu despre vinovăție.

În medie, ne îngrășăm între 0,5 și 1,5 kilograme de sărbători, însă acest lucru poate fi prevenit prin alegeri simple și realiste. Bucură-te de mâncarea tradițională, dar cu măsură, rămâi activ(ă) și revino la rutină imediat după sărbători. Astfel, îți poți păstra atât plăcerea momentului, cât și echilibrul pe termen lung.