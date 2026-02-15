De câte ori ne îndrăgostim în viață? Datele care schimbă tot ce credeam despre marile iubiri

Iar concluziile sunt diferite de poveștile romantice din filme, unde apare ideea unei singure iubiri sau a unui „suflet pereche”.

Cât de des trăim iubirea pasională, potrivit cercetătorilor

Un studiu realizat de specialiștii de la Institutul Kinsey a analizat experiențele romantice ale peste 10.000 de persoane singure, cu vârste cuprinse între 18 și 99 de ani. Participanții au fost întrebați de câte ori s-au îndrăgostit „pasional” de-a lungul vieții.

Rezultatele au arătat că:

Aproape o treime dintre respondenți s-au îndrăgostit de două ori.

11% au declarat că s-au îndrăgostit de patru ori sau mai mult.

14% au spus că nu au trăit niciodată iubirea pasională.

În medie, concluzia cercetătorilor este clară: majoritatea oamenilor se îndrăgostesc de aproximativ două ori în viață.

Dr. Amanda Gesselman, autoarea principală a studiului, a explicat că, deși vorbim frecvent despre îndrăgostire, puține cercetări au analizat concret frecvența acestui fenomen de-a lungul vieții.

Mitul „sufletului pereche” vs. realitatea statistică

În cultura populară, ideea unei singure iubiri adevărate este intens promovată. Însă datele științifice sugerează o realitate mai nuanțată:

Iubirea pasională este comună, în sensul că majoritatea oamenilor o experimentează cel puțin o dată.

Totuși, la nivel individual, ea apare relativ rar, doar de câteva ori într-o viață.

Concluzia cercetătorilor este că iubirea pasională are un caracter episodic: intensă, transformatoare, dar nu permanentă.

Vârsta influențează numărul îndrăgostirilor?

Un alt aspect interesant al studiului este legătura dintre vârstă și experiențele romantice.

Participanții mai în vârstă au raportat ușor mai multe episoade de iubire pasională decât cei tineri.

Acest lucru este logic, având în vedere că au avut mai mult timp pentru a trăi relații și experiențe afective diverse.

Cercetătorii subliniază că înțelegerea modului în care trăim iubirea este importantă, deoarece experiențele romantice sunt asociate cu bunăstarea emoțională și fizică.

Ce înseamnă asta pentru ideea de „marea iubire”?

Studiul sugerează că majoritatea oamenilor nu au un singur „ales” sau o singură persoană predestinată. În schimb:

Putem iubi profund mai mult de o persoană de-a lungul vieții.

Fiecare poveste de iubire poate avea un rol diferit în evoluția noastră personală.

Iubirea pasională nu este neapărat unică, dar este rară și memorabilă.

În contextul în care Valentine’s Day pune accent pe ideea de cuplu ideal, datele științifice oferă o perspectivă realistă: dragostea nu este neapărat unică și eternă, ci poate apărea în mai multe etape ale vieții, fiecare cu intensitatea și lecțiile sale.

Pe scurt, dacă ai iubit de două ori, te afli exact în media statistică. Iar dacă încă nu ai trăit o iubire pasională, cifrele arată că există toate șansele ca experiența să fie încă înaintea ta, scrie A1.ro.