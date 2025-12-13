Ce este Hanuka: semnificația Sărbătorii Luminilor și tradițiile evreiești

În multe comunități, este supranumită și „Crăciunul evreilor”, datorită atmosferei festive și a accentului pus pe familie, lumină și speranță.

În 2025, Hanuka începe în seara de 14 decembrie și se încheie pe 22 decembrie, perioadă în care evreii din întreaga lume aprind, seară de seară, lumânările din hanukiah și retrăiesc un miracol vechi de peste două milenii.

Originea sărbătorii: miracolul care a luminat opt zile

Hanuka comemorează rededicarea celui de-al Doilea Templu din Ierusalim, eliberat de macabei în urma luptei împotriva dominației elenistice. Potrivit tradiției, în Templu a fost găsit un singur vas de ulei pur, suficient pentru a aprinde Menora doar o zi. Însă uleiul a ars miraculos timp de opt zile, până când a putut fi produs ulei nou, ritualic.

Acest miracol stă la baza duratei sărbătorii, dar și a mesajului ei profund: chiar și o fărâmă de lumină poate învinge întunericul, iar speranța poate rezista mult dincolo de limitele omenești.

Când începe Hanuka în 2025

Hanuka începe duminică seara, pe 14 decembrie 2025, și se încheie în seara de 22 decembrie 2025. Fiecare dintre cele opt seri are un ritual propriu, iar lumânările sunt aprinse de la apusul soarelui, marcând trecerea dintre zi și noapte cu un moment de introspecție, lumină și bucurie.

Ce este Hanuka – Sărbătoarea Luminii

În centrele comunităților evreiești și în casele familiilor din întreaga lume, cele opt zile ale sărbătorii sunt dedicate aprinderii hanukiei — sfeșnicul cu nouă brațe. Opt dintre acestea reprezintă zilele miracolului, iar al nouălea, shamaș, este lumânarea ajutătoare folosită pentru a le aprinde pe celelalte, scrie observatornews.ro.

Fiecare seară aduce o lumânare în plus, lumina crescând treptat, ca simbol al rezistenței, încrederii și speranței.

Aceste momente sunt însoțite de:

rugăciuni speciale,

cântece tradiționale precum Maoz Tzur,

jocuri pentru copii,

generozitate și acte de caritate,

mese festive.

Semnificația sărbătorii pentru evrei – mult mai mult decât o poveste veche

Deși are rădăcini istorice impresionante, Hanuka este astăzi o sărbătoare a bucuriei și a familiei. Menorah-uri uriașe sunt aprinse în piețele marilor orașe — de la Ierusalim la New York, Paris sau București —, iar evenimentele comunitare aduc laolaltă persoane de toate vârstele.

Pentru mulți, Hanuka este și un moment spiritual de reflecție asupra propriei vieți. Mesajul sărbătorii este universal:

lumina nu doar simbolizează speranța — o și reaprinde.

Tradiții de Hanuka

1. Aprinderea hanukiei

În prima seară se aprinde o singură lumânare, folosind shamaș-ul.

În fiecare seară se adaugă încă una, până când sfeșnicul strălucește complet în a opta seară.

2. Rugăciuni și binecuvântări

Acestea însoțesc fiecare aprindere și sunt uneori urmate de cântări comunitare sau momente de recunoștință în familie.

3. Mâncăruri tradiționale prăjite în ulei

Simbol al miracolului uleiului, pe mesele evreilor se regăsesc:

sufganiyot – gogoși umplute cu gem sau cremă,

latkes – plăcinte de cartofi, adesea servite cu smântână sau sos de mere.

4. Jocul cu dreidelul

Titirezul cu patru fețe poartă literele ebraice care formează expresia „Un mare miracol s-a întâmplat acolo”.

Este un simbol al istoriei, dar și un joc preferat mai ales de copii.

5. Daruri și „Hanuka gelt”

Copiii primesc monede de ciocolată sau mici sume de bani — o tradiție veselă, devenită simbol al generozității.

6. Caritate și fapte bune

Mulți aleg să dăruiască sau să ajute persoane în nevoie, pentru ca lumina lor să se reflecte și în viața altora.

Ce este Menora

Menora este unul dintre cele mai vechi simboluri ale iudaismului. Având șapte brațe, este diferită de hanukiah, iar semnificația ei depășește cadrul sărbătorii.

Reprezintă:

Lumina divină

Înțelepciunea

Prezența lui Dumnezeu

Continuitatea poporului evreu

Astăzi, menora este și emblema oficială a statului Israel, reafirmând tradiția și identitatea acestui popor.

Mesaje și felicitări de Hanuka

Pentru cei care vor să trimită gânduri frumoase cu această ocazie, iată câteva formule potrivite:

Hanuka fericită! Fie ca lumina acestei sărbători să-ți aducă pace, sănătate și bucurii alături de cei dragi.

Chag Sameach! Să ai o Hanuka plină de lumină, bunătate și binecuvântări.

Fie ca lumânările aprinse să-ți lumineze casa și sufletul. Hanuka fericită!

Îți doresc o sărbătoare liniștită, încărcată de speranță, lumină și momente prețioase împărtășite cu cei pe care îi iubești.