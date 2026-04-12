Ce nume îi dai copilului tău? Cum să aduci speranța și binecuvântarea în viața lui

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   19:20
Sursa foto: Unsplash.com/Unele nume de copii au semnificații profunde.

Alegerea numelui copilului poate fi o provocare, mai ales atunci când părinții își doresc ca acesta să aibă o semnificație specială.

Cei care au trecut prin dificultăți în conceperea unui copil sau care vor să celebreze miracolul vieții pot alege nume care aduc speranță, potrivit deparinti.ro.

Nume de fete cu semnificație profundă

  1. Beatrix – De origine latină, înseamnă „miracol” sau „binecuvântată”.
  2. Hope – Tradus literal, înseamnă „speranță”.
  3. Faith – Numele englezesc înseamnă „credință”, apropiat de ideea de speranță.
  4. Iris – De origine greacă, semnifică „curcubeu”, simbol al miracolului și speranței.
  5. Nadia – De origine slavă și rusească, înseamnă „speranță”.
  6. Violet – Asociat cu culoarea violet, simbol al speranței.
  7. Aurora – Nume latin care înseamnă „zori” sau „binecuvântată”.
  8. Dorothea – Din greacă, „darul lui Dumnezeu”; poate fi prescurtat Thea.
  9. Asha – Varianta feminină a lui Asher, de origine swahili, înseamnă „speranță”.
  10. Jesse – Nume ebraic care înseamnă „dar”, potrivit atât fetelor, cât și băieților.

Nume speciale de băieți

  1. Jonah – De origine ebraică, înseamnă „porumbel”, simbol al speranței.
  2. Aaron – Nume tradițional ebraic, înseamnă „miraculos”.
  3. Kit – Grecesc, înseamnă „speranță și purtător al lui Hristos”.
  4. Theo – Prescurtare a lui Theodore, grecesc, „dar divin”.
  5. Asher – Versiunea masculină a numelui Asha, înseamnă „speranță”.
  6. Benedict – De origine latină, înseamnă „binecuvântat” sau „miracol”.
  7. Felix – Latin, înseamnă „norocos”, perfect pentru micuțul tău miracol.
  8. Von – Nume nordic care înseamnă „speranță”.
  9. Matthew – Traducere: „dar de la Dumnezeu”, asociat cu ideea de miracol.
  10. Sian – Înseamnă „darul plin de har al lui Dumnezeu”, un nume încărcat de semnificație spirituală.

Alegerea unui nume cu sens profund poate transforma fiecare zi într-o celebrare a miracolului de a fi părinte și poate oferi copilului o identitate plină de speranță și binecuvântare.

