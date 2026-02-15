Ce să mănânci în noaptea dinaintea Anului Nou Lunar 2026 pentru belșug 

Tradiția spune că ceea ce faci și ce mănânci în noaptea de dinainte poate influența norocul, abundența și prosperitatea din lunile următoare.

Potrivit tradițiilor asiatice, trei preparate sunt esențiale dacă vrei să atragi bani, belșug și armonie: colțunași chinezești (dumplings), tuanzi (tang yuan) și pește întreg, scrie yourtango.com.

1. Colțunași (Dumplings) – simbolul aurului și al bogăției

Colțunașii chinezești sunt nelipsiți de pe masa de Anul Nou Lunar. Forma lor amintește de lingourile de aur din China imperială, motiv pentru care sunt considerați un simbol al prosperității.

În cultura tradițională chineză, ideea este simplă: „mănânci aurul” pentru a atrage aurul. Cu cât pregătești și consumi mai mulți colțunași, cu atât simbolic îți „crești” șansele la un an financiar stabil.

Pot fi gătiți la abur sau prăjiți, umpluți cu carne, legume sau fructe de mare – important este gestul și intenția cu care îi consumi.

2. Tuanzi (Tang Yuan) – pentru unitate și armonie în familie

Tuanzi, cunoscute și sub numele de tang yuan, sunt bile din orez glutinos, adesea servite într-un sirop dulce. Forma lor rotundă simbolizează întregirea, reuniunea și echilibrul.

În limba chineză, cuvântul pentru aceste bile dulci este apropiat fonetic de expresia care înseamnă „reuniune de familie”. De aceea, ele reprezintă:

armonie

legături puternice

stabilitate emoțională

prosperitate pe termen lung

Consumul lor în seara dinaintea Anului Nou Lunar este asociat cu atragerea relațiilor solide și a norocului în viața personală.

3. Pește întreg – simbolul abundenței

Peștele, de obicei servit întreg și gătit la abur, este unul dintre cele mai puternice simboluri ale belșugului.

În mandarină, cuvântul pentru „pește” (yu) are aceeași pronunție ca termenul pentru „abundență”. Din acest motiv, servirea peștelui la masa festivă înseamnă, simbolic:

„Să ai mai mult decât suficient în anul care vine.”

Important este ca peștele să fie întreg – acest lucru sugerează completitudine și continuitate financiară.

Nu este vorba doar despre mâncare, ci despre mentalitate

Oricât de puternice ar fi simbolurile culinare, tradiția subliniază un lucru esențial: abundența începe în minte.

Dacă intri în Anul Nou Lunar cu resentimente, frică sau mentalitate de lipsă, ritualul își pierde forța simbolică. În schimb, dacă alegi:

recunoștința

gândirea pozitivă

intenția clară pentru prosperitate

dorința de a evolua

atunci aceste gesturi capătă cu adevărat sens.

Ce să faci în seara de 16 februarie 2026

Curăță casa și eliberează spațiul de lucruri inutile

Pregătește unul sau mai multe dintre cele trei preparate

Stabilește o intenție clară pentru prosperitate

Petrece timpul cu familia sau oamenii dragi

Anul Nou Lunar 2026 marchează începutul unui nou ciclu energetic. Iar dacă tradiția spune că aceste trei alimente atrag norocul, poate merită să le dai o șansă.

Gong hei fat choy!