Ce se va întâmpla pe 23 septembrie 2025? Un pastor face previziuni tulburătoare

Evenimentul, conform afirmațiilor sale, ar coincide cu Sărbătoarea Trompetelor, marcând începutul anului evreiesc și Ziua Judecății.

Preotul care prevestește Apocalipsa

Într-un videoclip devenit viral pe YouTube, pastorul Joshua Mhlakela susține că a avut o viziune.„L-am văzut pe Iisus stând pe tronul său și l-am auzit foarte tare și clar spunând: «Vin în curând»”, a explicat acesta, afirmând că Mântuitorul a indicat precis datele 23 și 24 septembrie 2025.

„Apocalipsa este aproape, indiferent dacă sunteți pregătiți sau nu”, a afirmat Mhlakela, într-un interviu pentru CettwinzTV.

Mesajul pastorului a generat numeroase reacții aprinsepe internet. Unii internauți au mărturisit că și-au pregătit spiritual familia, iar alții au povestit că au avut vise similare, considerând profeția un semn veridic. „Este mai bine să fim precauți decât să regretem mai târziu”, a comentat un utilizator.

Fenomenele cosmice sperie oamenii

Totodată, evenimente cosmice recente, precum „Luna Sângerie” din noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, au alimentat speculațiile privind un sfârșit iminent, aceasta fiind menționată și în pasajele biblice ca un semn apocaliptic: „Soarele se va preface în întuneric, și luna în sânge”, înaintea Apocalipsei, notează a1.ro.

Rămâne de văzut dacă această profeție va devenit realitate. Între timp, mesajele de avertizare și interpretările fenomenelor cosmice continuă să alimenteze discuțiile despre un potențial eveniment cu impact global în toamna acestui an.