Cea mai mare dezamăgire! 44% dintre femei au același regret în viață

Rezultatele cercetării, care a analizat răspunsurile a 370 de adulți americani cu vârste cuprinse între 19 și 103 ani, arată că regretele legate de relații ocupă primul loc în topul dezamăgirilor de viață, în special în rândul femeilor.

44% dintre femei regretă o relație sau o iubire pierdută

Studiul a constatat că 44% dintre femeile participante au declarat că cel mai mare regret al lor este legat de dragoste sau de o relație care nu s-a concretizat așa cum și-ar fi dorit.

Prin comparație, doar 19% dintre bărbați au indicat regretele romantice drept cea mai mare dezamăgire din viață.

De asemenea, persoanele singure au tendința de a se gândi mai des la relațiile eșuate și la oportunitățile ratate decât cei care se află deja într-o relație stabilă.

„Cel care a plecat” rămâne cea mai dureroasă amintire

Mulți dintre participanți au vorbit despre acea persoană specială care a plecat prea devreme sau pe care nu au avut curajul să o păstreze în viața lor.

Psihologul Neal J. Roese, profesor la Kellogg School of Management din cadrul Universității Northwestern și coordonator al studiului, a explicat că numeroase răspunsuri făceau referire la iubiri din adolescență sau la persoane importante care au dispărut din viața participanților, scrie yourtango.com.

Interesant este faptul că regretele au fost împărțite aproape egal între două categorii: cei care regretă că au făcut anumite alegeri și cei care regretă că nu au acționat atunci când aveau ocazia.

Cele mai greu de depășit sunt oportunitățile ratate

Potrivit cercetătorilor, oamenii care regretă că nu au făcut suficient pentru a salva o relație sau că nu și-au exprimat sentimentele tind să poarte aceste regrete mult mai mult timp.

„Regretele mai vechi sunt de obicei legate de oportunitățile ratate – lucruri pe care ai fi putut să le faci sau pe care ar fi trebuit să le faci diferit”, explică Neal J. Roese.

În schimb, regretele legate de greșeli recente sunt asociate mai degrabă cu acțiuni pe care oamenii și-ar dori să le poată retrage.

Cum poți depăși regretul unei iubiri pierdute

Specialiștii susțin că regretul este o emoție dureroasă, dar utilă. El poate deveni o lecție importantă dacă este gestionat corect.

Psihologii recomandă să accepți emoțiile, să înțelegi ce ai învățat din experiență și să folosești aceste lecții pentru a construi relații mai sănătoase în viitor.

În loc să privești permanent spre trecut, este mai sănătos să transformi fiecare experiență sentimentală într-o oportunitate de creștere personală.

Poate că nu era persoana potrivită

Deși expresia „iubirea pierdută” este una dintre cele mai răspândite în cultura populară, specialiștii cred că ea poate fi reinterpretată.

Uneori, persoana pe care o considerăm marea noastră pierdere nu era, de fapt, destinată să rămână în viața noastră. În multe cazuri, despărțirile și oportunitățile ratate deschid drumul către relații mai potrivite și mai sănătoase.

Mesajul cercetătorilor este simplu: nu lăsa regretele să îți definească viitorul. Dragostea poate apărea în cele mai neașteptate momente, iar fiecare experiență trăită te pregătește pentru următorul capitol al vieții.