Cei trei crai de la Răsărit: Legenda magilor care au urmat steaua spre Betleem

Melkior era regele Persiei, Gaspar regele Indiei iar Baltazar regele Arabiei. Ei au călătorit ghidați de o stea misteroasă pentru a se închina pruncului Isus.

Povestea biblică

Magii au ajuns la Ierusalim, unde au fost primiți de Irod cel Mare dar un vis divin i-a avertizat să evite întoarcerea pe același drum.

Întrucât s-a dus vestea nașterii "regelui iudeilor", Irod a ordonat uciderea tuturor copiilor cu vârste sub 1 an.

Legenda îmbină credința cu simbolul căutării adevărului, călăuzit de lumina divină.

Simbolistica în tradiția românească

Vârstele omului

Craii reprezintă tinerețea (Gaspar), maturitatea (Melkior) și bătrânețea (Baltazar), sugerând că Mântuitorul vine pentru toate generațiile.

Continente

Cei trei magi de la Răsărit reprezintă transmiterea mesajului divin pe trei continente, Europa, Asia și Africa.

Darurile magilor

Cei trei magi i-au adus trei daruri pruncului Isus. Aur, care simbolizează realitatea, tămâie, care reprezintă divinitatea și smirna, care înseamnă crucificarea.

În tradția românească, cei trei craii apar în colinde și obiceiuri de Crăciun și Bobotează, spre deosebire de Spania sau America Latină, unde aduc daruri copiilor în locul lui Moș Crăciun, potrivit a1.ro.

Povestea lor inspiră speranță și încredere în forța interioară, rezistând în cultura colectivă ca emblemă a credinței neclintite.