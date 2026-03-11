Mihai Fifor respinge ideea că România ar deveni o țintă militară

„Ca fost ministru al Apărării, am votat astăzi în plenul reunit al Parlamentului României pentru încuviințarea solicitării privind utilizarea bazei aeriene de la Mihail Kogălniceanu de către partenerii americani, cu convingerea fermă că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite trebuie consolidat permanent, mai ales într-un context de securitate tot mai complicat”, a transmis Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, decizia reflectă statutul României de stat membru NATO și partener strategic al Statelor Unite.

„Este o decizie corectă și firească pentru România, stat membru NATO și partener strategic al Statelor Unite. De peste două decenii, țara noastră și-a construit reputația de partener serios, predictibil și de încredere, iar astfel de decizii confirmă această linie de conduită”, a mai spus deputatul PSD.

Fifor a subliniat că baza de la Mihail Kogălniceanu este una dintre cele mai importante platforme militare de pe flancul estic al NATO.

„Utilitatea ei strategică a fost demonstrată atât în contextul războiului din Ucraina, cât și în operațiunile desfășurate în Afganistan. Faptul că această infrastructură este utilizată și pentru alte misiuni ale partenerilor noștri confirmă încă o dată importanța strategică a României în arhitectura de securitate euroatlantică”, a afirmat el.

Acesta a adăugat că utilizarea bazei de către partenerii americani nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru populație.

„Este important să spunem foarte clar: nu există niciun motiv de alarmă pentru România. România nu este și nu devine ținta nimănui. Utilizarea bazei pentru astfel de activități nu înseamnă că România intră într-un conflict și nu expune țara noastră unor riscuri suplimentare. Pentru România, miza rămâne aceeași: consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, întărirea prezenței aliate pe flancul estic și creșterea capacităților de apărare într-un mediu de securitate tot mai volatil”, a mai spus Mihai Fifor.

