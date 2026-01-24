Cine a inventat înghețata, desertul vechi de mii de ani

De la gelato italian la sorbet sau înghețata artizanală modernă, acest preparat rece pare simplu, dar are o istorie veche de mii de ani, întinsă pe mai multe continente. Așadar, cine a inventat înghețata, unde a apărut pentru prima dată și cum a evoluat până la forma pe care o cunoaștem azi?

Primele forme de „înghețată” din Antichitate

China antică – primele rețete reci (aprox. 2000 î.Hr.)

Cei mai mulți istorici sunt de acord că primele forme de înghețată au apărut în China antică, în urmă cu peste 4.000 de ani. Chinezii preparau un amestec din:

zăpadă sau gheață naturală

lapte

orez fiert

miere sau fructe

Acest amestec era răcit cu ajutorul zăpezii aduse din munți și păstrată în gropi speciale. Rețeta era cunoscută mai ales la curtea imperială și considerată un lux exclusivist.

Lumea antică: Grecia și Roma

Grecia antică

În Grecia antică, oamenii consumau zăpadă amestecată cu miere, fructe sau vin, un desert rece apreciat în special vara. Filosoful Hipocrate menționa aceste preparate, considerându-le revigorante.

Roma antică

Romanii au dus ideea mai departe. Împăratul Nero (secolul I d.Hr.) ordona aducerea zăpezii din Munții Apenini, care era combinată cu:

suc de fructe

miere

piureuri aromate

Deși nu era înghețată în sensul modern, era un strămoș direct al sorbetului.

Evul Mediu: lumea arabă și sorbetul

Un pas important în istoria înghețatei a fost făcut în lumea arabă, unde au apărut preparate reci numite sharbat (de unde vine cuvântul „sorbet”). Arabii au introdus:

zahărul rafinat

siropurile aromate

tehnici mai eficiente de răcire

Aceste deserturi reci s-au răspândit ulterior în Europa, prin intermediul comerțului și al cruciadelor.

Italia Renașterii – nașterea înghețatei moderne

Italia, secolele XVI–XVII

Italia este considerată locul de naștere al înghețatei moderne. În perioada Renașterii, bucătarii italieni au perfecționat rețetele reci, adăugând:

lapte

smântână

ouă

Un nume des menționat este Bernardo Buontalenti, arhitect și bucătar florentin, care ar fi creat, în secolul al XVI-lea, o formă timpurie de gelato pentru curtea familiei Medici.

Legenda spune că Caterina de Medici ar fi dus rețetele de înghețată în Franța, după căsătoria sa cu regele Henric al II-lea.

Franța și popularizarea înghețatei în Europa

În secolul al XVII-lea, înghețata devine un desert rafinat în Franța, servit la curțile regale. Primele cafenele care vindeau înghețată apar la Paris, iar rețetele se diversifică rapid.

Cine a inventat înghețata „așa cum o știm azi”?

Nu există un singur inventator al înghețatei, ci mai degrabă:

o evoluție lentă , pe parcursul a mii de ani

contribuții din China, Orientul Mijlociu, Grecia, Roma, Italia și Franța

Înghețata modernă, cremoasă, pe bază de lapte și ouă, este rezultatul inovațiilor italiene și franceze din perioada Renașterii.

Cum a ajuns înghețata un desert popular

În secolele XVIII–XIX, odată cu:

apariția frigiderelor

industrializarea

accesul mai ușor la zahăr

înghețata a devenit accesibilă publicului larg. În secolul XX, producția industrială a transformat-o într-unul dintre cele mai consumate deserturi din lume.

Înghețata nu a fost inventată de o singură persoană, ci este rezultatul creativității și adaptării umane de-a lungul istoriei. De la zăpada cu miere din China antică până la gelato-ul italian și înghețata modernă, acest desert a parcurs un drum fascinant.