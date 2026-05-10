Comportamentul amuzant al câinilor care spune că vor să fie „șefii” zonei

Unii câini urlă la sirene, alții se rostogolesc prin iarbă, iar mulți au un comportament care îi intrigă pe stăpâni: dau cu picioarele în iarbă sau pământ imediat după ce urinează ori își fac nevoile.

Chiar dacă poate părea enervant atunci când gazonul este distrus, specialiștii spun că acest gest are, de fapt, o explicație fascinantă și chiar adorabilă.

Câinii care aruncă iarba în spate sunt mai încrezători

Potrivit dresorilor canini, acest comportament este asociat cu un câine sigur pe el, curajos și încrezător. Gestul provine din perioada în care câinii trăiau în sălbăticie și aveau nevoie să își marcheze teritoriul și să comunice cu ceilalți membri ai speciei.

Un dresor canin explică faptul că acest tip de comportament este adesea întâlnit la câinii „puternici și încrezători”, care simt nevoia să își lase amprenta în spațiul în care se află.

Câinele tău transmite un mesaj altor câini

Atunci când câinii zgârie iarba după ce își fac nevoile, ei nu fac asta doar din instinct sau joacă. În pernuțele labelor există glande care eliberează feromoni, iar aceștia rămân în zonă mai mult timp decât mirosul urinei.

Prin acest gest, câinele își răspândește mirosul și transmite informații altor animale. Practic, lasă în urmă un fel de „carte de vizită” pentru ceilalți câini din zonă.

Specialiștii spun că această formă de comunicare îi ajută pe câini să afle dacă teritoriul este sigur și cine a trecut recent prin acel loc.

Un mod prin care câinii își arată dominanța

Comportamentul poate avea și o componentă de dominanță sau afirmare socială. Cercetările au arătat că mulți câini tind să lovească iarba mai des atunci când sunt și alți câini în apropiere.

Cu alte cuvinte, patrupedul tău ar putea încerca să transmită mesajul: „Eu sunt aici și controlez situația.”

Unii câini folosesc atât labele din spate, cât și pe cele din față pentru a impresiona și a-și marca prezența. Pentru ei, este o combinație între instinct, comunicare și încredere în sine.

Ce spun specialiștii despre acest comportament

Experții subliniază că, în majoritatea cazurilor, acest obicei este complet normal și sănătos. Este o formă naturală de exprimare și comunicare între câini.

Așadar, data viitoare când câinele tău începe să arunce iarba în toate direcțiile după o plimbare, să știi că nu încearcă doar să îți distrugă gazonul. Cel mai probabil, își exprimă personalitatea puternică și le transmite celorlalți câini că se simte încrezător și în siguranță.