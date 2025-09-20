4 Rețete de cartofi umpluți: De la clasic la exotic

Pot fi serviți ca fel principal sau garnitură mai consistentă și sunt iubiți de toată lumea. Iată patru variante delicioase care vor transforma cartofii într-o vedetă pe masă.

1. Cartofi umpluți cu bacon și brânză

Ingrediente:

4 cartofi mari

150 g bacon cubulețe

100 g cașcaval ras

2 linguri smântână

1 ceapă verde tocată

Sare și piper după gust

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Spală bine cartofii și coace-i în cuptor la 200°C timp de 45-50 min. Taie-i pe jumătate și scoate miezul, lăsând o margine subțire. Amestecă miezul cu baconul prăjit, cașcavalul și smântâna. Umple jumătățile de cartof cu compoziția și dă-i la cuptor încă 10 min. Presară ceapa verde și servește-i calzi.

2. Cartofi umpluți cu legume și mozzarella

Ingrediente:

4 cartofi mari

1 ardei gras

1 dovlecel mic

1 morcov

100 g mozzarella

1 lingură ulei de măsline

Oregano, sare și piper

Mod de preparare:

Coace cartofii, scobește-i și păstrează miezul. Călește legumele tocate mărunt în ulei de măsline 5-7 min. Amestecă-le cu miezul de cartof, condimentează și umple cartofii. Adaugă mozzarella deasupra și gratinează 10 min la cuptor.

3. Cartofi umpluți cu pui și sos alb

Ingrediente:

4 cartofi mari

200 g piept de pui fiert și tocat

100 ml smântână pentru gătit

1 lingură unt

50 g cașcaval ras

Sare, piper, nucșoară

Mod de preparare:

Coace cartofii, scoate miezul și pasează-l cu untul. Amestecă-l cu puiul tocat, smântâna, sare, piper și puțină nucșoară. Umple jumătățile de cartof și presară cașcaval deasupra. Coace 15 min până devin aurii.

4. Cartofi umpluți cu guacamole și ou poșat (variantă fresh)

Ingrediente:

4 cartofi copți

1 avocado copt

Suc de la 1/2 lămâie

1 ou pentru fiecare cartof

Sare, piper, fulgi de chili

Mod de preparare:

Pasează avocado cu sucul de lămâie, sare și piper. Umple cartofii copți cu guacamole. Poșează ouăle și așază câte unul deasupra fiecărui cartof. Presară fulgi de chili pentru un plus de savoare.

Tip: Pentru un gust mai bogat, poți unge cartofii cu puțin unt sau ulei de măsline înainte de a-i coace.