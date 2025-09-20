4 Rețete de cartofi umpluți: De la clasic la exotic

Pot fi serviți ca fel principal sau garnitură mai consistentă și sunt iubiți de toată lumea. Iată patru variante delicioase care vor transforma cartofii într-o vedetă pe masă.
1. Cartofi umpluți cu bacon și brânză
Ingrediente:
-
4 cartofi mari
-
150 g bacon cubulețe
-
100 g cașcaval ras
-
2 linguri smântână
-
1 ceapă verde tocată
-
Sare și piper după gust
Mod de preparare:
-
Spală bine cartofii și coace-i în cuptor la 200°C timp de 45-50 min.
-
Taie-i pe jumătate și scoate miezul, lăsând o margine subțire.
-
Amestecă miezul cu baconul prăjit, cașcavalul și smântâna.
-
Umple jumătățile de cartof cu compoziția și dă-i la cuptor încă 10 min.
-
Presară ceapa verde și servește-i calzi.
2. Cartofi umpluți cu legume și mozzarella
Ingrediente:
-
4 cartofi mari
-
1 ardei gras
-
1 dovlecel mic
-
1 morcov
-
100 g mozzarella
-
1 lingură ulei de măsline
-
Oregano, sare și piper
Mod de preparare:
-
Coace cartofii, scobește-i și păstrează miezul.
-
Călește legumele tocate mărunt în ulei de măsline 5-7 min.
-
Amestecă-le cu miezul de cartof, condimentează și umple cartofii.
-
Adaugă mozzarella deasupra și gratinează 10 min la cuptor.
3. Cartofi umpluți cu pui și sos alb
Ingrediente:
-
4 cartofi mari
-
200 g piept de pui fiert și tocat
-
100 ml smântână pentru gătit
-
1 lingură unt
-
50 g cașcaval ras
-
Sare, piper, nucșoară
Mod de preparare:
-
Coace cartofii, scoate miezul și pasează-l cu untul.
-
Amestecă-l cu puiul tocat, smântâna, sare, piper și puțină nucșoară.
-
Umple jumătățile de cartof și presară cașcaval deasupra.
-
Coace 15 min până devin aurii.
4. Cartofi umpluți cu guacamole și ou poșat (variantă fresh)
Ingrediente:
-
-
1 avocado copt
-
Suc de la 1/2 lămâie
-
1 ou pentru fiecare cartof
-
Sare, piper, fulgi de chili
Mod de preparare:
-
Pasează avocado cu sucul de lămâie, sare și piper.
-
Umple cartofii copți cu guacamole.
-
Poșează ouăle și așază câte unul deasupra fiecărui cartof.
-
Presară fulgi de chili pentru un plus de savoare.
Tip: Pentru un gust mai bogat, poți unge cartofii cu puțin unt sau ulei de măsline înainte de a-i coace.