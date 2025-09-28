5 Alimente pe care niciodată nu trebuie să le gătești direct din congelator

Potrivit experților de la Which?, aceste cinci alimente ar trebui întotdeauna decongelate înainte de gătire:

1. Carnea de pui crudă

Produsele procesate (nuggets, burgeri) sunt sigure pentru cuptor direct din congelator, însă puiul crud nu. FSA (Food Standards Agency) avertizează că gătirea puiului congelat poate duce la încălzirea neuniformă: exteriorul pare gătit, dar interiorul rămâne crud, creând condiții ideale pentru bacterii precum salmonella.

➡ Soluție: decongelează în frigider cel puțin 24h înainte de gătire.

2. Cârnații congelați acasă

Deși unele produse din comerț sunt special concepute pentru a fi gătite direct, cârnații congelați în casă trebuie decongelați complet.

➡ Soluție: folosește funcția de defrost a cuptorului cu microunde sau lasă-i la frigider peste noapte.

3. Carnea tocată

Blocurile de carne tocată sunt dense și se gătesc neuniform dacă nu sunt dezghețate înainte. Acest lucru poate duce la zone insuficient gătite și risc de toxiinfecții alimentare.

➡ Soluție: decongelează în frigider și separă carnea înainte de gătire pentru o preparare uniformă.

4. Creveți și fructe de mare

Pachetele etichetate „ready to cook from frozen” sunt sigure, însă cele obișnuite trebuie decongelate.

➡ Soluție: lasă la frigider peste noapte sau folosește defrost la microunde.

5. Preparatele gătite acasă (ex. lasagna)

Porțiile mari și dense, mai ales cele cu carne sau produse lactate, se încălzesc neuniform.

➡ Soluție: decongelează în frigider și asigură-te că mâncarea este fierbinte și aburindă în centru înainte de servire.

Recomandarea specialiștilor

Deși congelarea alimentelor reduce risipa și păstrează nutrienții, decongelarea corectă este esențială pentru a preveni bacteriile periculoase.

Pro tip: poți găti direct din congelator legumele, fructele, pâinea, cremele, peștele filetat și mâncărurile preambalate, dar pentru carne crudă sau preparate gătite acasă este nevoie de planificare și răbdare, scrie Daily Mail.