x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   16:30
Aromă de primăvară pe tot parcursul anului: Metode simple de uscare a leurdei
Salata cu ouă fierte, leurdă și brânză se prepară rapid și este potrivită pentru mic dejun, gustări sau aperitive.

Există metode simple prin care leurda poate fi păstrată și utilizată după încheierea sezonului de primăvară. Leurda uscată estte un excelent condiment pentru supe, tocănițe, paste, orez, cartofi, pâine sau sosuri, adăugând preparatelor o notă intensă și sănătoasă.

Leurda (Allium ursinum) se recunoaște după frunza verde, lucioasă și aroma puternic usturoiată. Pentru uscare, alege frunze tinere, sănătoase, fără pete galbene sau semne de mucegai, și recoltează-le primăvara, când aroma este cea mai intensă.

Pregătirea leurdei

Se recomandă tăierea frunzelor, păstrând rădăcina intactă pentru a permite plantei să continue să crească. Momentul ideal pentru cules este dimineața, după ce roua s-a evaporat, dar înainte ca soarele să fie prea puternic.

Frunzele trebuie spălate delicat în apă rece pentru a îndepărta impuritățile și insectele. După spălare, acestea se scurg bine și se așază pe hârtie absorbantă sau prosop curat, lăsându-le să se zvânte ușor. Umezeala excesivă poate favoriza mucegaiul în timpul uscării.

Metode de uscare a leurdei

Uscarea la aer

Așază frunzele într-un singur strat, pe un suport curat.

Păstrează-le într-un loc uscat, bine aerisit și ferit de lumina directă a soarelui.

Întoarce-le periodic pentru uscarea uniformă.

Procesul durează între 5 și 10 zile, în funcție de temperatură și umiditate, până când frunza se rupe ușor între degete și nu mai este umedă.

Uscarea la cuptor sau dehidrator

Setează temperatura la 40–50°C, lasă ușa întredeschisă și verifică frecvent frunza pentru a evita arderea.

Este metoda recomandată pentru uscarea uniformă și păstrarea culorii și aromei. De regulă, procesul durează 4–6 ore la 40–45°C.

Păstrarea leurdei

După uscare, frunza poate fi mărunțită sau păstrată întreagă, în funcție de modul de utilizare. Depozitează leurda într-un recipient etanș, ferit de lumină, la temperaturi sub 20°C. Dacă este păstrată corect, aroma poate rezista până la 12 luni.

Utilizare în preparate

Leurda uscată are o aromă concentrată, astfel că o linguriță de frunză uscată echivalează cu o legătură de leurdă proaspătă. Pentru a elibera aroma, frunza poate fi măcinată fin sau rehidratată rapid în apă caldă. Pentru infuzii aromate, poate fi pusă și în ulei de măsline, oferind o notă subtilă de usturoi.

Sfaturi utile

  • Evită uscarea la temperaturi ridicate, care pot diminua aroma și proprietățile nutritive.
  • Nu depozita leurda împreună cu condimente puternic aromate, pentru a nu absorbi mirosuri nedorite.
  • Leurda uscată se poate combina cu alte plante uscate, precum mărar sau busuioc, pentru amestecuri aromatice complexe.

Prin respectarea acestor pași, leurda uscată devine o sursă naturală de aromă pentru iarnă, transformând orice preparat într-o experiență gustativă intensă și sănătoasă, potrivit hellotaste.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leurda
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri