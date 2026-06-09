Atenție la socată! O greșeală frecventă de preparare îți poate afecta sănătatea

Deși considerată un remediu natural cu beneficii pentru imunitate, specialiștii atrag atenția că modul de preparare poate influența semnificativ siguranța băuturii.

Riscuri ascunse

Medicii avertizează că utilizarea necorespunzătoare a florilor de soc poate duce la efecte nedorite, în special din cauza prezenței unor compuși toxici în părțile verzi ale plantei.

Tulpinile, frunzele și codițele inflorescențelor conțin sambunigrină, o glicozidă cianogenică ce poate provoca reacții adverse dacă este ingerată accidental.

Potrivit datelor citate de National Library of Medicine, consumul acestor părți ale plantei poate fi asociat cu greață, vărsături și crampe abdominale, iar în cazuri mai severe cu episoade de diaree. Copiii sunt considerați o categorie vulnerabilă.

Specialiștii recomandă îndepărtarea completă a părților verzi înainte de utilizare pentru a reduce riscurile.

Beneficiile florilor de soc

În forma corect preparată, florile de soc sunt utilizate în fitoterapie pentru proprietățile lor antivirale, antiinflamatoare și diuretice.

Compușii activi, în special flavonoidele, precum quercetina și rutozidul, sunt asociați cu protecția celulară și susținerea răspunsului imun.

Alte substanțe, precum acizii polifenolici, pot contribui la reducerea inflamației, în timp ce uleiurile volatile sunt implicate în reglarea transpirației.

Problema preparării tradiționale la soare

Metoda tradițională de preparare a socatei prin fermentare la soare este frecvent folosită în gospodării, însă specialiștii avertizează că aceasta poate favoriza dezvoltarea bacteriilor în mediul lichid.

În plus, fierberea îndelungată a siropului de soc cu cantități mari de zahăr poate reduce concentrația unor compuși activi și transformă băutura într-un produs cu un conținut ridicat de zaharuri.

Alternative de preparare

Pentru a păstra proprietățile plantei și a reduce riscurile sunt recomandate metode de preparare mai controlate:

Infuzia la temperatură moderată: Florile de soc uscate, bine curățate, se infuzează în apă fierbinte (sub punctul de fierbere), timp de aproximativ 10 minute, acoperite pentru a conserva uleiurile volatile.

Maceratul la rece: Florile proaspete pot fi lăsate la frigider în apă plată timp de câteva ore, eventual cu adaos de lămâie, apoi lichidul se filtrează și se consumă în aceeași zi, potrivit dcmedical.ro.

Deși socata rămâne o băutură tradițională apreciată în sezonul cald, specialiștii subliniază importanța respectării unor reguli de igienă și preparare. Metoda de fermentare la soare, transmisă din generație în generație, poate ridica riscuri dacă nu sunt respectate condițiile de siguranță alimentară.