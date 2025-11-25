Bacon crocant în 2 minute: Cele mai bune tehnici testate

Fie că îl pui peste ouă prăjite, într-un sandwich club, într-o salată sau în faimoasele „bacon cheese fries”, gustul său afumat și textura crocantă sunt greu de egalat.

Deși majoritatea îl pregătesc la tigaie, rețelele sociale ne-au învățat că există și alte metode — la fel de simple și rapide — prin care putem obține bacon crocant în doar câteva minute. Iată trei tehnici testate, explicate pas cu pas.

1. Bacon crocant la cuptor

Metoda bucătarului american Corey Siegel, devenită virală

Ingrediente:

Felii de bacon (câte dorești)

Cum se prepară:

Așază feliile de bacon într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Introdu tava în cuptor fără preîncălzire. Coace timp de 10 minute la 190°C, până când feliile devin aurii și crocante.

Atât de simplu! Nici nu ai nevoie de ulei, iar rezultatul este uniform și mult mai puțin grăsos decât la tigaie.

2. Bacon crocant la microunde

Gata în 2 minute – ideal pentru cei grăbiți

Metoda popularizată de creatorii de rețete din TikTok este incredibil de eficientă.

Ingrediente:

4 felii de bacon

Mod de preparare:

Pune un șervețel de hârtie pe o farfurie. Așază feliile de bacon și acoperă-le cu un alt șervețel. Gătește la putere maximă 2–3 minute.

Grăsimea este absorbită de hârtie, iar baconul devine crocant în timp record.

3. Bacon crocant la tigaie

Trucul viral de pe TikTok: începe cu tigaia rece!

Conform contului @come_blog, secretul este să nu încălzești tigaia înainte.

Ingrediente:

4–5 felii de bacon

Mod de preparare:

Pune baconul în tigaie rece, fără ulei. Pornește focul la mediu spre mare. Întoarce feliile când încep să se rumenească. Scoate-le pe un prosop sau pe o grilă ca să elimini excesul de grăsime.

Rezultatul: crocant și cu aromă intensă.

Este baconul sănătos?

Conform Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), baconul trebuie consumat ocazional, deoarece:

este bogat în grăsimi

are un conținut ridicat de sodiu (1.400 mg/100 g)

Totuși, aduce și câteva beneficii nutriționale:

fosfor (pentru sănătatea oaselor)

vitamine din complexul B (B1, B2, B3, B6, B12)

proteine: 16 g/100 g

Concluzie: nu trebuie eliminat complet din dietă, dar este bine să fie consumat cu moderație.