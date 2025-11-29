x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Bibimbap tradițional: cum prepari rețeta originală coreeană

Bibimbap tradițional: cum prepari rețeta originală coreeană

de Andreea Tiron    |    29 Noi 2025   •   08:40
Bibimbap tradițional: cum prepari rețeta originală coreeană

Bibimbap-ul, unul dintre cele mai emblematice preparate coreene, reprezintă un adevărat elogiu adus echilibrului, culorilor și simplității ingredientelor naturale.

Deși numele său înseamnă literalmente „orez amestecat”, în spatele lui se ascunde o întreagă filozofie culinară: mâncarea trebuie să fie nu doar gustoasă, ci și armonioasă, sănătoasă și plină de energie.

Originea bibimbap-ului

Ca multe preparate tradiționale, bibimbap-ul a pornit din gospodăriile modeste ale Coreei, unde era obișnuit ca resturile de legume gătite, puțină carne și orezul proaspăt să fie adunate într-un singur bol. Cu timpul, însă, rețeta s-a rafinat și a devenit unul dintre simbolurile gastronomiei coreene moderne.

La baza acestui fel de mâncare stă principiul celor cinci culori considerate esențiale în cultura coreeană: alb, roșu, verde, galben și negru/maro. Fiecare culoare este asociată cu echilibrul și vitalitatea, motiv pentru care un bol tradițional de bibimbap este o explozie cromatică: morcovi portocalii tăiați fin, spanac verde-intens, germeni albi crocanți, ciuperci maronii bogate în aromă și celebrul sos roșu de gochujang, ușor afumat și picant. Toate acestea sunt așezate artistic peste o bază albă de orez fierbinte.

Astăzi, bibimbap-ul este considerat un preparat reprezentativ al Coreei, iar orașul Jeonju este recunoscut drept patria sa gastronomică, găzduind chiar și festivaluri dedicate.

Ce face bibimbap-ul atât de special?

Prepararea lui nu este dificilă, însă necesită atenție la detalii: legumele se taie uniform, se gătesc separat pentru a-și păstra savoarea, carnea se marinează, iar sosul de gochujang este cel care leagă totul într-o armonie perfectă. Momentul magic vine la final, când toate ingredientele sunt amestecate, iar bolul devine un preparat consistent, reconfortant și plin de personalitate.

Rețetă autentică de bibimbap

Ingrediente

Pentru orez:

Pentru legume:

  • O mână de spanac proaspăt

  • 1 morcov mare, tăiat julienne

  • 150 g ciuperci shiitake sau champignon, feliate

  • 100 g germeni de fasole

  • 1 dovlecel mic, tăiat fâșii

  • 1 ardei roșu, tăiat subțire

  • Sare

  • 1–2 lingurițe ulei de susan

Pentru carne:

  • 200 g carne de vită tăiată fin (antricot sau vrăbioară)

  • 1 lingură sos de soia

  • 1 lingură ulei de susan

  • 1 linguriță zahăr

  • 1 cățel de usturoi ras

  • 1 linguriță semințe de susan

Pentru sosul de gochujang:

  • 2 linguri pastă gochujang

  • 1 linguriță zahăr

  • 1 linguriță oțet de orez

  • 1 linguriță ulei de susan

  • 1 linguriță apă (opțional, pentru un sos mai lichid)

Pentru topping:

  • 1 ou prăjit ochi (sau crud, după metoda tradițională coreeană)

Mod de preparare

1. Gătește orezul

Spală orezul în mai multe ape, până când lichidul devine clar. Fierbe-l cu cantitatea de apă măsurată, la foc mic, acoperit, aproximativ 15 minute. Lasă-l apoi să se odihnească sub capac încă 10 minute.

2. Pregătește legumele

Fiecare legumă se gătește separat, pentru a-și păstra textura și aroma:

  • Spanacul se opărește 20–30 secunde, apoi se scurge și se asezonează cu sare și puțin ulei de susan.

  • Morcovul și ardeiul se sotează scurt, cât să rămână crocante.

  • Dovlecelul se prăjește rapid, 2–3 minute.

  • Germenii de fasole se opăresc 1 minut sau se sotează scurt.

  • Ciupercile se gătesc în puțin ulei, cu sare, până devin moi și parfumate.

3. Marinează și gătește carnea

Amestecă ingredientele pentru marinadă, adaugă fâșiile de vită și lasă-le să se odihnească 10–15 minute. Rumenește apoi carnea la foc iute.

4. Prepară sosul

Combină toate ingredientele până obții o pastă omogenă și aromată.

Cum se asamblează bibimbap-ul

Într-un bol adânc pune orezul fierbinte. Aranjează deasupra legumele, carnea și oul, în secțiuni ordonate, ca niște petale colorate. În centru adaugă o lingură bună de sos gochujang.

Amestecă bine înainte de a mânca, pentru ca aromele să se îmbine perfect. Poți presăra semințe de susan sau câțiva stropi de ulei de susan pentru un plus de savoare, scrie catine.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: rețetă tradițională
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri