Bibimbap tradițional: cum prepari rețeta originală coreeană

Deși numele său înseamnă literalmente „orez amestecat”, în spatele lui se ascunde o întreagă filozofie culinară: mâncarea trebuie să fie nu doar gustoasă, ci și armonioasă, sănătoasă și plină de energie.

Originea bibimbap-ului

Ca multe preparate tradiționale, bibimbap-ul a pornit din gospodăriile modeste ale Coreei, unde era obișnuit ca resturile de legume gătite, puțină carne și orezul proaspăt să fie adunate într-un singur bol. Cu timpul, însă, rețeta s-a rafinat și a devenit unul dintre simbolurile gastronomiei coreene moderne.

La baza acestui fel de mâncare stă principiul celor cinci culori considerate esențiale în cultura coreeană: alb, roșu, verde, galben și negru/maro. Fiecare culoare este asociată cu echilibrul și vitalitatea, motiv pentru care un bol tradițional de bibimbap este o explozie cromatică: morcovi portocalii tăiați fin, spanac verde-intens, germeni albi crocanți, ciuperci maronii bogate în aromă și celebrul sos roșu de gochujang, ușor afumat și picant. Toate acestea sunt așezate artistic peste o bază albă de orez fierbinte.

Astăzi, bibimbap-ul este considerat un preparat reprezentativ al Coreei, iar orașul Jeonju este recunoscut drept patria sa gastronomică, găzduind chiar și festivaluri dedicate.

Ce face bibimbap-ul atât de special?

Prepararea lui nu este dificilă, însă necesită atenție la detalii: legumele se taie uniform, se gătesc separat pentru a-și păstra savoarea, carnea se marinează, iar sosul de gochujang este cel care leagă totul într-o armonie perfectă. Momentul magic vine la final, când toate ingredientele sunt amestecate, iar bolul devine un preparat consistent, reconfortant și plin de personalitate.

Rețetă autentică de bibimbap

Ingrediente

Pentru orez:

300 g orez cu bob rotund (ideal orez coreean sau tip sushi)

Sare

Pentru legume:

O mână de spanac proaspăt

1 morcov mare, tăiat julienne

150 g ciuperci shiitake sau champignon, feliate

100 g germeni de fasole

1 dovlecel mic, tăiat fâșii

1 ardei roșu, tăiat subțire

Sare

1–2 lingurițe ulei de susan

Pentru carne:

200 g carne de vită tăiată fin (antricot sau vrăbioară)

1 lingură sos de soia

1 lingură ulei de susan

1 linguriță zahăr

1 cățel de usturoi ras

1 linguriță semințe de susan

Pentru sosul de gochujang:

2 linguri pastă gochujang

1 linguriță zahăr

1 linguriță oțet de orez

1 linguriță ulei de susan

1 linguriță apă (opțional, pentru un sos mai lichid)

Pentru topping:

1 ou prăjit ochi (sau crud, după metoda tradițională coreeană)

Mod de preparare

1. Gătește orezul

Spală orezul în mai multe ape, până când lichidul devine clar. Fierbe-l cu cantitatea de apă măsurată, la foc mic, acoperit, aproximativ 15 minute. Lasă-l apoi să se odihnească sub capac încă 10 minute.

2. Pregătește legumele

Fiecare legumă se gătește separat, pentru a-și păstra textura și aroma:

Spanacul se opărește 20–30 secunde, apoi se scurge și se asezonează cu sare și puțin ulei de susan.

Morcovul și ardeiul se sotează scurt, cât să rămână crocante.

Dovlecelul se prăjește rapid, 2–3 minute.

Germenii de fasole se opăresc 1 minut sau se sotează scurt.

Ciupercile se gătesc în puțin ulei, cu sare, până devin moi și parfumate.

3. Marinează și gătește carnea

Amestecă ingredientele pentru marinadă, adaugă fâșiile de vită și lasă-le să se odihnească 10–15 minute. Rumenește apoi carnea la foc iute.

4. Prepară sosul

Combină toate ingredientele până obții o pastă omogenă și aromată.

Cum se asamblează bibimbap-ul

Într-un bol adânc pune orezul fierbinte. Aranjează deasupra legumele, carnea și oul, în secțiuni ordonate, ca niște petale colorate. În centru adaugă o lingură bună de sos gochujang.

Amestecă bine înainte de a mânca, pentru ca aromele să se îmbine perfect. Poți presăra semințe de susan sau câțiva stropi de ulei de susan pentru un plus de savoare, scrie catine.ro