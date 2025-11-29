Bibimbap tradițional: cum prepari rețeta originală coreeană

Deși numele său înseamnă literalmente „orez amestecat”, în spatele lui se ascunde o întreagă filozofie culinară: mâncarea trebuie să fie nu doar gustoasă, ci și armonioasă, sănătoasă și plină de energie.
Originea bibimbap-ului
Ca multe preparate tradiționale, bibimbap-ul a pornit din gospodăriile modeste ale Coreei, unde era obișnuit ca resturile de legume gătite, puțină carne și orezul proaspăt să fie adunate într-un singur bol. Cu timpul, însă, rețeta s-a rafinat și a devenit unul dintre simbolurile gastronomiei coreene moderne.
La baza acestui fel de mâncare stă principiul celor cinci culori considerate esențiale în cultura coreeană: alb, roșu, verde, galben și negru/maro. Fiecare culoare este asociată cu echilibrul și vitalitatea, motiv pentru care un bol tradițional de bibimbap este o explozie cromatică: morcovi portocalii tăiați fin, spanac verde-intens, germeni albi crocanți, ciuperci maronii bogate în aromă și celebrul sos roșu de gochujang, ușor afumat și picant. Toate acestea sunt așezate artistic peste o bază albă de orez fierbinte.
Astăzi, bibimbap-ul este considerat un preparat reprezentativ al Coreei, iar orașul Jeonju este recunoscut drept patria sa gastronomică, găzduind chiar și festivaluri dedicate.
Ce face bibimbap-ul atât de special?
Prepararea lui nu este dificilă, însă necesită atenție la detalii: legumele se taie uniform, se gătesc separat pentru a-și păstra savoarea, carnea se marinează, iar sosul de gochujang este cel care leagă totul într-o armonie perfectă. Momentul magic vine la final, când toate ingredientele sunt amestecate, iar bolul devine un preparat consistent, reconfortant și plin de personalitate.
Rețetă autentică de bibimbap
Ingrediente
Pentru orez:
-
300 g orez cu bob rotund (ideal orez coreean sau tip sushi)
-
360 ml apă
-
Sare
Pentru legume:
-
O mână de spanac proaspăt
-
1 morcov mare, tăiat julienne
-
150 g ciuperci shiitake sau champignon, feliate
-
100 g germeni de fasole
-
1 dovlecel mic, tăiat fâșii
-
1 ardei roșu, tăiat subțire
-
Sare
-
1–2 lingurițe ulei de susan
Pentru carne:
-
200 g carne de vită tăiată fin (antricot sau vrăbioară)
-
1 lingură sos de soia
-
1 lingură ulei de susan
-
1 linguriță zahăr
-
1 cățel de usturoi ras
-
1 linguriță semințe de susan
Pentru sosul de gochujang:
-
2 linguri pastă gochujang
-
1 linguriță zahăr
-
1 linguriță oțet de orez
-
1 linguriță ulei de susan
-
1 linguriță apă (opțional, pentru un sos mai lichid)
Pentru topping:
-
1 ou prăjit ochi (sau crud, după metoda tradițională coreeană)
Mod de preparare
1. Gătește orezul
Spală orezul în mai multe ape, până când lichidul devine clar. Fierbe-l cu cantitatea de apă măsurată, la foc mic, acoperit, aproximativ 15 minute. Lasă-l apoi să se odihnească sub capac încă 10 minute.
2. Pregătește legumele
Fiecare legumă se gătește separat, pentru a-și păstra textura și aroma:
-
Spanacul se opărește 20–30 secunde, apoi se scurge și se asezonează cu sare și puțin ulei de susan.
-
Morcovul și ardeiul se sotează scurt, cât să rămână crocante.
-
Dovlecelul se prăjește rapid, 2–3 minute.
-
Germenii de fasole se opăresc 1 minut sau se sotează scurt.
-
Ciupercile se gătesc în puțin ulei, cu sare, până devin moi și parfumate.
3. Marinează și gătește carnea
Amestecă ingredientele pentru marinadă, adaugă fâșiile de vită și lasă-le să se odihnească 10–15 minute. Rumenește apoi carnea la foc iute.
4. Prepară sosul
Combină toate ingredientele până obții o pastă omogenă și aromată.
Cum se asamblează bibimbap-ul
Într-un bol adânc pune orezul fierbinte. Aranjează deasupra legumele, carnea și oul, în secțiuni ordonate, ca niște petale colorate. În centru adaugă o lingură bună de sos gochujang.
Amestecă bine înainte de a mânca, pentru ca aromele să se îmbine perfect. Poți presăra semințe de susan sau câțiva stropi de ulei de susan pentru un plus de savoare, scrie catine.ro