Ce alegem dimineața: cafea sau ceai? Răspunsul nutriționiștilor te-ar putea surprinde

Cafea sau ceai dimineața? Ce spun nutriționiștii despre băutura ideală pentru energie și sănătate

Cafeaua și ceaiul sunt cele mai populare băuturi de dimineață din lume, fiecare cu beneficii importante pentru sănătate. De la energie și concentrare până la protecția inimii și a creierului, ambele conțin antioxidanți valoroși. Diferența majoră nu ține de „care e mai sănătoasă”, ci de modul în care corpul tău reacționează la cofeină.

Beneficiile cafelei băute dimineața

Cafeaua este recunoscută pentru efectul său rapid de energizare și pentru conținutul bogat de antioxidanți, în special acid clorogenic și alți polifenoli. Acești compuși ajută la neutralizarea radicalilor liberi și pot reduce riscul unor boli cronice, precum afecțiunile cardiovasculare sau anumite tipuri de cancer, potrivit VnExpress.

Nutriționista Samantha Peterson explică faptul că antioxidanții din cafea susțin sănătatea creierului, metabolismul și funcția hepatică, contribuind inclusiv la procesele naturale de detoxifiere ale organismului. În plus, cofeina din cafea are efecte antiinflamatoare și îmbunătățește capacitatea de concentrare pe termen scurt.

Puterea frunzelor de ceai

Ceaiurile care conțin cofeină – în special ceaiul verde și ceaiul negru – sunt la rândul lor surse importante de nutrienți benefici. Ceaiul verde este bogat în catechine, iar cel negru conține teaflavine, compuși care susțin sănătatea cardiovasculară, echilibrul hormonal și sistemul imunitar.

Elementul-cheie care diferențiază ceaiul de cafea este L-teanina, un aminoacid care favorizează starea de alertă și focusul mental, fără a provoca agitație, palpitații sau creșteri bruște ale hormonului de stres, cortizol – efecte resimțite de unele persoane după consumul de cafea.

Care este, de fapt, băutura mai bună?

Răspunsul specialiștilor este surprinzător: niciuna nu este superioară celeilalte.

Nutriționista Maddie Pasquariello afirmă că alternarea cafelei cu ceaiul nu produce diferențe semnificative în starea generală de sănătate.

Chiar dacă cafeaua neagră poate conține mai multă cofeină și mai mulți polifenoli decât ceaiul verde, beneficiile reale asupra sănătății depind de stilul de viață, alimentație, nivel de stres și somn. Alegerea uneia dintre cele două băuturi are un impact minim asupra prevenirii bolilor cronice pe termen lung.

Cum alegi băutura de dimineață în funcție de semnalele corpului tău

Experții recomandă să ții cont de reacțiile organismului tău și de nevoile zilnice.

Alege cafeaua dacă:

Ai nevoie de un impuls puternic de energie și concentrare;

Urmează activități solicitante fizic sau mental;

Tolerezi bine cofeina și nu resimți anxietate, probleme digestive sau insomnie.

Alege ceaiul dacă: