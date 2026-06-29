Cafeaua Dalgona: Rețeta care a cucerit internetul. Desertul lichid trasformat într-un ritual de răsfăț

Cu o textură cremoasă și un contrast vizual atractiv între spuma densă și laptele rece, aceasta este adesea asociată cu experiența unei cafenele reinterpretate acasă.

Ce este cafeaua Dalgona?

Departe de a fi doar o cafea obișnuită, Dalgona este privită de mulți ca un mic ritual de relaxare. Prepararea sa nu necesită echipamente speciale, iar ingredientele sunt accesibile, ceea ce a contribuit la popularitatea ei în rândul iubitorilor de cafea din întreaga lume.

Băutura este servită, de regulă, în pahare transparente pentru a evidenția straturile distincte, iar rezultatul final este uimitor.

Rețeta clasică de cafea Dalgona

Ingrediente

2 linguri cafea instant

2 linguri zahăr

2 linguri apă fierbinte

120 ml lapte (clasic sau vegetal)

gheață (opțional)

Mod de preparare

Într-un bol se amestecă cafeaua instant, zahărul și apa fierbinte. Compoziția se bate energic cu un mixer electric timp de 2–4 minute, până devine o spumă densă și aerată. În varianta manuală, procesul poate dura până la 10 minute.

Separat, laptele rece se toarnă într-un pahar înalt, peste care se pot adăuga cuburi de gheață pentru o variantă răcoritoare. Spuma de cafea se așază deasupra, cu ajutorul unei linguri, formând stratul distinctiv al băuturii.

Cum se servește

Cafeaua Dalgona poate fi consumată în straturi sau amestecată ușor înainte de băut, în funcție de preferințe. Combinația dintre laptele rece și spuma intens aromată oferă o experiență echilibrată între dulce, amar și cremos.

Variante și arome

Pentru un plus de savoare, băutura poate fi decorată cu cacao, scorțișoară sau ciocolată rasă. De asemenea, câteva picături de extract de vanilie pot intensifica aroma și adăuga o notă suplimentară de dulceață.

Rapidă, ușor de preparat și vizual spectaculoasă, cafeaua Dalgona rămâne una dintre cele mai accesibile modalități de a transforma o simplă pauză de cafea într-un moment de răsfăț, potrivit citymagazine.si.