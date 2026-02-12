Cannelloni: povestea unui preparat italian legendar și cele mai bune rețete

Tuburile generoase de paste umplute, acoperite cu sos și gratinate la cuptor, sunt sinonime cu mesele de duminică, bucătăria de familie și confortul autentic italian. Astăzi, cannelloni este iubit în toată lumea, dar drumul lui până în farfuriile noastre a fost lung și savuros.

Scurtă istorie a cannelloni

Originea cannelloni-ului se află în Italia, cel mai adesea fiind asociată cu regiunea Emilia-Romagna, patria pastelor umplute. Denumirea vine din italianul canna („trestie” sau „tub”), o referire directă la forma sa.

La început, cannelloni nu era un tip standardizat de paste uscate, ci mai degrabă foi de lasagna rulate manual și umplute cu carne, brânză sau legume. Abia în secolul XX, odată cu industrializarea pastelor, cannelloni a devenit un produs distinct, ușor de recunoscut și de preparat.

În mod tradițional, umpluturile erau consistente – carne tocată, ricotta, spanac – iar sosurile simple, pe bază de roșii sau sos alb (bechamel), pentru a lăsa ingredientele să strălucească.

Rețete clasice de cannelloni



1. Cannelloni cu ricotta și spanac (rețeta clasică vegetariană)

Ingrediente (4 porții):

12–14 tuburi de cannelloni

400 g ricotta

300 g spanac (proaspăt sau congelat)

1 ou

50 g parmezan ras

Sare, piper, nucșoară

Pentru sos:

500 ml sos de roșii

1 ceapă mică

1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare:

Călește ceapa în ulei, adaugă sosul de roșii și fierbe 10–15 minute. Opărește spanacul, stoarce-l bine și toacă-l fin. Amestecă ricotta cu spanacul, oul, parmezanul și condimentele. Umple tuburile de cannelloni. Așază-le într-un vas uns, acoperă cu sos și coace la 180°C, 35–40 de minute. Opțional, adaugă parmezan deasupra pentru o crustă aurie.

2. Cannelloni cu carne și sos bechamel

Ingrediente:

12 cannelloni

400 g carne tocată (vită sau amestec)

1 ceapă

1 ou

Sare, piper

Pentru bechamel:

50 g unt

50 g făină

600 ml lapte

Nucșoară

Preparare:

Călește ceapa și carnea până se rumenesc. Lasă să se răcească puțin, apoi adaugă oul și condimentele. Prepară bechamelul clasic. Umple cannelloni cu carne, așază-i într-un vas, toarnă bechamelul. Coace 40 de minute la 180°C.

3. Cannelloni cu pui și ciuperci

Ingrediente:

12 cannelloni

300 g piept de pui gătit și tocat

200 g ciuperci

200 ml smântână pentru gătit

1 cățel de usturoi

Preparare:

Sotează ciupercile cu usturoiul. Amestecă puiul cu ciupercile și smântâna. Umple cannelloni, acoperă cu sos alb sau de roșii. Coace până devin fragede și rumenite.

4. Cannelloni moderni cu legume coapte

O variantă contemporană, ușoară și plină de aromă.

Umplutură: dovlecel, vinete și ardei copți, tocați și amestecați cu brânză proaspătă sau tofu.

Sos: roșii cu busuioc proaspăt.

De ce rămâne cannelloni un preparat iubit?

Cannelloni nu este doar o rețetă, ci o experiență. Este genul de mâncare care se pregătește cu răbdare, se împarte cu familia și se savurează fără grabă. Versatilitatea sa – de la rețete tradiționale la reinterpretări moderne – îl face mereu actual.

Fie că alegi varianta clasică italiană sau una adaptată gusturilor tale, cannelloni rămâne un simbol al bucătăriei care aduce oamenii la masă și îi ține acolo, povestind.