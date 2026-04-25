Ce este Baharat? Amestecul de condimente care aduce aromele Orientului Mijlociu în bucătăria ta

Cu un profil aromatic echilibrat, ce combină note dulci, calde și ușor picante, acest amestec este utilizat frecvent pentru a transforma rețete simple în preparate savuroase.

Cum prepari baharat acasă?

Ingredientele de bază includ, de regulă, piper negru, coriandru, scorțișoară, cuișoare, cardamom, nucșoară, boia de ardei și chimion.

Rețeta variază în funcție de regiune și tradițiile culinare locale, în țări precum Liban, Turcia sau Arabia Saudită existând versiuni ușor diferite ale aceluiași mix.

Poți folosi condimente întregi sau măcinate. Varianta clasică include aceleași ingrediente de bază, în proporții adaptate preferințelor personale.

Pentru o aromă mai intensă, condimentele întregi sunt prăjite ușor într-o tigaie uscată, timp de unu-două minute, până își eliberează uleiurile esențiale. După răcire, acestea se macină fin și se amestecă până la omogenizare.

Depozitat într-un recipient etanș, într-un loc răcoros și uscat, baharatul își păstrează aroma timp de mai multe luni, devenind un ingredient de bază pentru cei care preferă preparatele cu influențe orientale.

În ce preparate se adaugă?

În bucătăriile tradiționale, baharatul este folosit atât în marinarea cărnii, cât și ca bază pentru sosuri, tocănițe sau preparate cu orez. Prin prăjirea ușoară a condimentelor înainte de măcinare, aroma devine mai intensă, iar gustul final capătă un plus de complexitate.

Baharatul este considerat un ingredient extrem de versatil, fiind utilizat în preparate precum miel, pui, vită sau pește, dar și în mâncăruri vegetariene. Aplicat direct pe carne sau amestecat cu ulei de măsline, acesta contribuie la formarea unei cruste aromate în timpul gătirii la cuptor sau pe grătar.

În supe și tocănițe, amestecul este adăugat încă de la începutul procesului de gătire, alături de ceapă și usturoi, pentru a-și elibera treptat aromele. De asemenea, se potrivește cu preparate pe bază de linte, năut sau orez, dar și în umpluturi pentru legume, precum ardeii sau vinetele.

Tot mai des, baharatul este folosit și în reinterpretări moderne, inclusiv în dressinguri pentru salate sau sosuri pe bază de iaurt, precum și în preparate la grătar sau chiar în aluaturi de pâine, potrivit hellotaste.ro.