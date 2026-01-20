Cele mai bune supe din lume în 2025. Două ciorbe românești, în topul TasteAtlas

De la rețete simple, gătite lent, până la combinații exotice de condimente și ingrediente locale, fiecare cultură și-a pus amprenta asupra acestui preparat universal.

La finalul anului 2025, TasteAtlas a publicat clasamentul „Top 100 cele mai bune supe din lume”, realizat pe baza voturilor specialiștilor culinari și ale publicului din întreaga lume. Surpriza plăcută pentru România este prezența a două ciorbe tradiționale românești în acest top internațional.

Top 10 cele mai bune supe din lume în 2025

Clasamentul reunește preparate din toate colțurile lumii, apreciate pentru gust, autenticitate și tradiție.

1. Vori-vori (Paraguay)

O supă consistentă, cu pui, legume și găluște din făină de porumb și brânză. Textura densă a găluștelor, care absorb lichidul fără să se destrame, este elementul distinctiv al acestui preparat emblematic.

2. Beyran çorbası (Turcia)

O supă intens condimentată, originară din Gaziantep, servită adesea la micul dejun. Se prepară din carne și grăsime de miel, orez, usturoi și pastă de ardei iute, având un gust puternic și energizant.

3. Yokohama-style ramen (Japonia)

Cunoscut și ca iekei ramen, acest preparat combină tăiței groși cu o supă cremoasă din oase de porc și sos de soia, completată de carne chashu, alge și legume verzi.

4. Soto Betawi (Indonezia)

O supă bogată, pe bază de carne de vită și lapte de cocos, aromată cu lemongrass, turmeric, galangal și frunze de lime kaffir. Este considerată una dintre cele mai savuroase supe asiatice.

5. Tonkotsu ramen (Japonia)

Un ramen celebru pentru supa sa densă, obținută prin fierberea îndelungată a oaselor de porc. Textura catifelată și gustul profund îl transformă într-un adevărat reper gastronomic.

6. Tom kha gai (Thailanda)

Supă delicată și aromată, cu lapte de cocos, pui, galangal, lemongrass și frunze de lime kaffir. Este apreciată atât pentru gust, cât și pentru proprietățile sale calmante asupra digestiei.

7. Lanzhou lamian (China)

Supă limpede de vită, servită cu tăiței trași manual. Tehnica specială de preparare a tăițeilor conferă elasticitate și o textură unică acestui preparat tradițional.

8. Lohikeitto (Finlanda)

O supă cremoasă de somon, cu cartofi, morcovi și smântână, perfectă pentru sezonul rece. Se servește, tradițional, cu pâine de secară.

9. Sinigang na baboy (Filipine)

O supă acrișoară de porc, aromată cu tamarind, legume și verdețuri locale. Gustul său proaspăt și echilibrat o face extrem de apreciată.

10. Mercimek çorbası (Turcia)

Supă de linte roșie, simplă și reconfortantă, condimentată cu chimion, piper și boia. Este una dintre cele mai consumate supe din Turcia.

Ciorbele românești din topul TasteAtlas

În prestigiosul clasament TasteAtlas, România este reprezentată de două preparate tradiționale:

Ciorba rădăuțeană

Ciorba de fasole cu afumătură

Cele două ciorbe sunt apreciate pentru gustul echilibrat, consistență și autenticitate. Prezența lor în top confirmă valoarea bucătăriei românești și faptul că rețetele simple, transmise din generație în generație, pot concura cu cele mai apreciate preparate internaționale.

Ciorba de fasole cu afumătură este un preparat sățios, ideal pentru sezonul rece, servit adesea cu ceapă roșie, ardei iute și pâine sau mămăligă.

Ciorba rădăuțeană, cu gustul său ușor acrișor și textura cremoasă, este recunoscută și pentru reputația sa de „leac” tradițional împotriva răcelii sau a mahmurelii.

Clasamentul TasteAtlas demonstrează încă o dată că bucătăria românească are locul ei pe harta gastronomică mondială, alături de rețete celebre din Asia, America Latină sau Europa de Nord, scrie hellotaste.ro.