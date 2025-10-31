Chop Suey — povestea unui preparat legendar care a cucerit lumea

Este una dintre acele rețete care pare chinezească, dar care s-a născut, de fapt, în America — un exemplu perfect de fuziune culinară și adaptare culturală.

De unde vine chop suey

Legenda spune că chop suey a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, în San Francisco sau New York, odată cu primele comunități de imigranți chinezi.

Se crede că numele provine din cantonezul “tsap seui”, care înseamnă literalmente „bucăți amestecate” sau „resturi”. A fost o soluție ingenioasă: bucătarii chinezi din America combinau legume și carne rămase din alte preparate, le sotau rapid și le serveau cu orez.

Cu timpul, chop suey a devenit simbolul adaptării bucătăriei chineze la gusturile occidentale. În anii ’30–’50, era deja nelipsit din restaurantele „chinezești” din SUA, apoi s-a răspândit în toată lumea.

Ce conține chop suey

Rețeta de bază este simplă și flexibilă — exact farmecul ei!

Ingredientele esențiale sunt:

carne (de obicei pui, porc sau vită, dar poate fi și creveți sau tofu);

legume crocante , precum varză chinezească, morcov, muguri de soia, ardei gras, ceapă verde sau țelină;

un sos savuros din sos de soia, sos de stridii, usturoi, ghimbir și puțin amidon de porumb pentru consistență.

Totul se gătește rapid, la foc iute, în tigaia tip wok, astfel încât legumele să rămână fragede, iar carnea fragedă și suculentă. Se servește, de obicei, cu orez alb sau tăiței prăjiți.

Cum se prepară acasă

O variantă clasică de chop suey cu pui:

Ingrediente (2 porții):

300 g piept de pui, tăiat cubulețe

2 linguri ulei de susan sau floarea-soarelui

1 ceapă mică

1 morcov

1 ardei gras

100 g varză chinezească (sau varză albă)

50 g muguri de soia (opțional)

2 căței de usturoi tocați

1 lingură ghimbir ras

2 linguri sos de soia

1 lingură sos de stridii (sau teriyaki)

1 linguriță amidon de porumb dizolvat în 2 linguri apă

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Într-un wok încins, se adaugă uleiul și se prăjește puiul până se rumenește ușor, apoi se scoate deoparte. În aceeași tigaie, se sotează ceapa, morcovul și ardeiul pentru 2–3 minute. Se adaugă varza, usturoiul, ghimbirul și mugurii de soia. Se pune la loc carnea și se toarnă sosul de soia, cel de stridii și amestecul cu amidon. Se mai lasă 2–3 minute până când sosul se leagă ușor. Se servește imediat, fierbinte, cu orez simplu.

De ce merită să-l încerci

Chop suey este o rețetă care nu se bazează pe reguli stricte, ci pe creativitate și echilibru. Poți schimba ingredientele după sezon, poți folosi resturi din frigider și tot vei obține un fel de mâncare plin de savoare.

Este rapid, sănătos și ideal pentru cei care iubesc gusturile asiatice, dar nu au timp de rețete complicate.