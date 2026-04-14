x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Cinnamon rolls de casă: Rulouri cu scorțișoară pufoase, aromate și irezistibile

de Andreea Tiron    |    14 Apr 2026   •   09:45
Sursa foto: Secretul celor mai bune cinnamon rolls: rețeta care face senzație

Pufoase, aromate și incredibil de gustoase, cinnamon rolls sunt desertul perfect pentru dimineți leneșe sau momentele în care vrei ceva dulce făcut în casă.

Combinația de aluat fraged, scorțișoară parfumată și glazură fină transformă aceste rulouri într-un adevărat răsfăț.

Dacă vrei să obții acasă cinnamon rolls ca în cofetării, urmează rețeta de mai jos – simplă, dar cu rezultate spectaculoase.

Ingrediente
Pentru aluat:

  • 500 g făină
  • 250 ml lapte călduț
  • 80 g zahăr
  • 80 g unt topit
  • 1 ou
  • 7 g drojdie uscată
  • 1 praf de sare

Pentru umplutură:

  • 100 g unt moale
  • 150 g zahăr brun
  • 2 linguri scorțișoară
  • Pentru glazură:
  • 150 g cremă de brânză
  • 50 g zahăr pudră
  • 1 linguriță extract de vanilie

Mod de preparare
1. Pregătirea aluatului

Într-un bol mare, amestecă laptele călduț cu zahărul și drojdia. Lasă 5-10 minute până devine spumos. Adaugă oul, untul topit și un praf de sare, apoi încorporează treptat făina. Frământă până obții un aluat elastic și nelipicios.

Acoperă-l și lasă-l la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

2. Întinderea și umplerea

Întinde aluatul într-o foaie dreptunghiulară. Unge cu unt moale, apoi presară uniform zahărul brun și scorțișoara.

Rulează strâns și taie ruloul în bucăți egale.

3. Coacerea

Așază rulourile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și mai lasă-le la crescut 20-30 de minute.

Coace-le în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20-25 de minute, până devin aurii și pufoase.

4. Glazura

Amestecă crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia până obții o compoziție fină.

Toarnă glazura peste rulourile calde pentru un efect cremos și delicios.

Sfaturi pentru cinnamon rolls perfecte
Folosește zahăr brun pentru un gust caramelizat intens
Nu supra-coace rulourile – trebuie să rămână moi
Poți adăuga nuci sau stafide în umplutură
Sunt și mai bune servite calde
 

Cinnamon rolls nu sunt doar un desert, ci o experiență: mirosul de scorțișoară din bucătărie, textura pufoasă și gustul dulce-cremos te vor face să le pregătești din nou și din nou.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: desert reteta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri