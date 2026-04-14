Cinnamon rolls de casă: Rulouri cu scorțișoară pufoase, aromate și irezistibile

Combinația de aluat fraged, scorțișoară parfumată și glazură fină transformă aceste rulouri într-un adevărat răsfăț.

Dacă vrei să obții acasă cinnamon rolls ca în cofetării, urmează rețeta de mai jos – simplă, dar cu rezultate spectaculoase.

Ingrediente

Pentru aluat:

500 g făină

250 ml lapte călduț

80 g zahăr

80 g unt topit

1 ou

7 g drojdie uscată

1 praf de sare

Pentru umplutură:

100 g unt moale

150 g zahăr brun

2 linguri scorțișoară

Pentru glazură:

150 g cremă de brânză

50 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

Mod de preparare

1. Pregătirea aluatului

Într-un bol mare, amestecă laptele călduț cu zahărul și drojdia. Lasă 5-10 minute până devine spumos. Adaugă oul, untul topit și un praf de sare, apoi încorporează treptat făina. Frământă până obții un aluat elastic și nelipicios.

Acoperă-l și lasă-l la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

2. Întinderea și umplerea

Întinde aluatul într-o foaie dreptunghiulară. Unge cu unt moale, apoi presară uniform zahărul brun și scorțișoara.

Rulează strâns și taie ruloul în bucăți egale.

3. Coacerea

Așază rulourile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și mai lasă-le la crescut 20-30 de minute.

Coace-le în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20-25 de minute, până devin aurii și pufoase.

4. Glazura

Amestecă crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia până obții o compoziție fină.

Toarnă glazura peste rulourile calde pentru un efect cremos și delicios.

Sfaturi pentru cinnamon rolls perfecte

Folosește zahăr brun pentru un gust caramelizat intens

Nu supra-coace rulourile – trebuie să rămână moi

Poți adăuga nuci sau stafide în umplutură

Sunt și mai bune servite calde



Cinnamon rolls nu sunt doar un desert, ci o experiență: mirosul de scorțișoară din bucătărie, textura pufoasă și gustul dulce-cremos te vor face să le pregătești din nou și din nou.