Cinnamon rolls de casă: Rulouri cu scorțișoară pufoase, aromate și irezistibile

Combinația de aluat fraged, scorțișoară parfumată și glazură fină transformă aceste rulouri într-un adevărat răsfăț.
Dacă vrei să obții acasă cinnamon rolls ca în cofetării, urmează rețeta de mai jos – simplă, dar cu rezultate spectaculoase.
Ingrediente
Pentru aluat:
- 500 g făină
- 250 ml lapte călduț
- 80 g zahăr
- 80 g unt topit
- 1 ou
- 7 g drojdie uscată
- 1 praf de sare
Pentru umplutură:
- 100 g unt moale
- 150 g zahăr brun
- 2 linguri scorțișoară
- Pentru glazură:
- 150 g cremă de brânză
- 50 g zahăr pudră
- 1 linguriță extract de vanilie
Mod de preparare
1. Pregătirea aluatului
Într-un bol mare, amestecă laptele călduț cu zahărul și drojdia. Lasă 5-10 minute până devine spumos. Adaugă oul, untul topit și un praf de sare, apoi încorporează treptat făina. Frământă până obții un aluat elastic și nelipicios.
Acoperă-l și lasă-l la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.
2. Întinderea și umplerea
Întinde aluatul într-o foaie dreptunghiulară. Unge cu unt moale, apoi presară uniform zahărul brun și scorțișoara.
Rulează strâns și taie ruloul în bucăți egale.
3. Coacerea
Așază rulourile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și mai lasă-le la crescut 20-30 de minute.
Coace-le în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20-25 de minute, până devin aurii și pufoase.
4. Glazura
Amestecă crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia până obții o compoziție fină.
Toarnă glazura peste rulourile calde pentru un efect cremos și delicios.
Sfaturi pentru cinnamon rolls perfecte
Folosește zahăr brun pentru un gust caramelizat intens
Nu supra-coace rulourile – trebuie să rămână moi
Poți adăuga nuci sau stafide în umplutură
Sunt și mai bune servite calde
Cinnamon rolls nu sunt doar un desert, ci o experiență: mirosul de scorțișoară din bucătărie, textura pufoasă și gustul dulce-cremos te vor face să le pregătești din nou și din nou.