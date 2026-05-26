Șase români au fost răniți într-un accident între două microbuze turistice în Antalya. 13 persoane au ajuns la spital

Vacanță transformată în coșmar în Antalya. Șase români au fost implicați într-un accident violent în Belek

Un grav accident rutier s-a produs în stațiunea Antalya, una dintre cele mai populare destinații turistice din Turcia, după ce două microbuze care transportau turiști s-au ciocnit violent în districtul Serik. În urma impactului, 13 persoane au fost rănite, printre care și șase cetățeni români.

Potrivit presei locale din Turcia, accidentul a avut loc în jurul orei 05:00 dimineața, pe Bulevardul Turizm, în zona Belek-Kadriye, frecvent tranzitată de vehicule care transportă turiști către hotelurile din regiune.

Conform informațiilor apărute în publicația turcă Burdur Yenigun, un microbuz turistic condus de Mustafa O., care circula din direcția Belek spre cartierul Kadriye, s-a izbit de un alt microbuz de turism condus de Halil A., care venea din sens opus.

Șase români și șapte ruși au fost răniți în urma impactului

În cele două vehicule se aflau mai mulți turiști străini. Autoritățile turce au transmis că printre persoanele rănite se numără șapte cetățeni ruși și șase cetățeni români. Până în acest moment, identitatea victimelor nu a fost făcută publică.

Martorii aflați în apropierea locului accidentului au alertat imediat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit rapid echipaje medicale și polițiști, care au acordat primul ajutor victimelor înainte ca acestea să fie transportate la spitalele din zonă.

Primele informații oferite de autorități arată că răniții sunt în afara oricărui pericol, iar starea lor de sănătate este stabilă.

Autoritățile turce au deschis o anchetă

Poliția din Antalya a început o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Anchetatorii urmează să verifice viteza de deplasare a vehiculelor, condițiile de trafic și eventualele erori umane care ar fi putut duce la producerea impactului.

Accidentul readuce în atenție problemele legate de siguranța transportului turistic în zonele extrem de aglomerate din Antalya, mai ales în plin sezon de vacanță, când traficul către hoteluri și resorturi este intens încă de la primele ore ale dimineții.

Antalya este una dintre destinațiile preferate de turiștii români în sezonul estival, iar zona Belek este cunoscută pentru resorturile de lux și fluxul mare de autocare și microbuze care transportă zilnic mii de turiști.