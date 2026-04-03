Cum să prepari miel fraged și aromat? Ghid pentru masa de Paște

Tocănițele, fripturile sau mielul umplut sunt doar câteva exemple de rețete care transformă masa de Paște într-un adevărat festin.

Cum să alegi carnea de miel?

Pentru a obține un preparat fraged și suculent, specialiștii recomandă alegerea unui miel tânăr, cu o greutate între 9 și 20 de kilograme.

Carnea provenită de la oaie mai matură poate fi ținută în baiț între 6 și 24 de ore pentru a deveni mai fragedă și a reduce mirosul specific, fără a pierde din savoare.

Tocănița de miel: tradiție din Moldova

Tocănița de miel, preparată cu bucăți de carne condimentate cu sare și piper, gătite lent împreună cu ceapă, este un preparat rustic, cu sos intens și aromat.

Gătirea la foc mic permite combinarea ideală a ingredientelor și asigură frăgezimea cărnii, fiind alegerea perfectă pentru masa în familie de Paște.

Friptura de miel: rumenă și suculentă

Friptura de miel se prepară la cuptor, de preferință într-un cuptor de lut bine încins.

Carnea se condimentează cu usturoi, sare și piper și se acoperă cu fâșii subțiri de slănină pentru a-și păstra suculența. Preparatul se gătește la foc iute, astfel încât exteriorul să fie rumen, iar interiorul să rămână fraged, fiind servit alături de legume proaspete și vin roșu.

Miel umplut: specialitate din Banat

Mielul umplut este o adevărată delicatesă.

Spata sau pulpa de miel se crestează și se umple cu un amestec de ceapă, ouă, verdeață și miez de pâine înmuiat în lapte. Carnea se leagă cu ață alimentară, se stropește cu vin dulce și se coace lent la cuptor, rezultând un preparat fraged și aromat, ideal pentru masa festivă de Paște.

Berbec gătit în groapă și ghiudem de oaie

O metodă tradițională este gătirea berbecului în groapă, după ce acesta este uns cu usturoi și condimente. Astfel, carnea devine extrem de fragedă, iar aromele se intensifică.

De asemenea, ghiudemul de oaie, popular în Moldova, combină carne de oaie, vită și porc, condimentată cu nucșoară, usturoi și piper, fiind o rețetă de sărbătoare apreciată de generații.

Secrete pentru preparatul perfect

Câteva reguli simple fac diferența între un preparat obișnuit și unul extraordinar: alegerea mielului tânăr, utilizarea condimentelor de bază – sare, piper, usturoi – și gătirea la foc potrivit pentru fiecare rețetă, pentru a evidenția aroma naturală a cărnii, potrivit a1.ro.

Pentru masa de Paște, carnea de oaie rămâne un simbol al tradiției și un deliciu pe care românii îl savurează cu bucurie în fiecare an.