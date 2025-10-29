Cum prepari murături fără sare: Rețetă sănătoasă și gust autentic

Există însă rețete de murături fără sare, la fel de gustoase și aromate, ideale pentru un stil de viață echilibrat.

În rețetele fără sare, legumele sunt conservate iar textura crocantă este menținută prin oțet, zahăr și condimente cu efecte antibacteriene, cum ar fi boabele de muștar, hrean, usturoi sau frunz de vișin. Acestea asigură savoarea preparatelor și siguranța consumului.

Rețetă de murături fără sare

Ingrediente

1 kg gogonele verzi

500 g castraveți mici

300 g morcovi

300 g conopidă

200 g ardei kapia

1 l apă

150 ml oțet de mere sau de vin alb (aciditate 5–6%)

30 g zahăr

condimente: boabe de piper și muștar, foi de dafin, usturoi, mărar uscat

Mod de preparare

Legumele se spală, se taie și se aranjează în borcane sterilizate. Marinada se prepară din apă, oțet, zahăr și condimente, se fierbe și se toarnă fierbinte peste legume. Borcanele se închid ermetic și se lasă să răcească sub o pătură pentru a se forma vidul. Murăturile sunt gata de consum după 2–3 săptămâni.

Pe lângă oțet și zahăr, se pot adăuga ingrediente cu proprietăți antibacteriene și gust distinct, cum ar fi hreanul, usturoiul, ardeiul iute, ghimbirul și frunza de vișin. Acestea sporesc aroma și contribuie la conservarea în condiții de siguranță, înlocuind sarea.

Durata de valabilitate și depozitare

Murăturile fără sare rezistă în general 2–3 luni dacă sunt bine depozitate în spații răcoroase, întunecate și uscate, precum cămara sau pivnița, și borcanele sunt sterilizate și închise ermetic. Păstrarea la frigider prelungeste prospețimea și textura crocantă.

Pentru o durată mai lungă, este recomandat să pregătiți cantități mici de murături sau să folosiți metoda murăturilor rapide la frigider, care se consumă în câteva săptămâni, potrivit a1.ro.

Murăturile fără sare sunt o alternativă sănătoasă și gustoasă, perfectă pentru persoanele ce trebuie să limiteze consumul de sodiu, fără a renunța la tradiția și savoarea acestui preparat clasic.