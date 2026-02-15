x close
Cum să prepari rapid brioșe gustoase fără zahăr. Rețeta Elwirei Petre

de Redacția Jurnalul    |    15 Feb 2026   •   06:20
Sursa foto: Poți să prerepari rapid brioșe fără zahăr, lapte și gluten.

Elwira Petre, soția coregrafului Mihai Petre, a împărtășit fanilor o rețetă simplă și rapidă de brioșe, perfecte pentru un mic dejun sănătos sau un desert fără vinovăție.

Brioșele sale sunt fără gluten, zahăr și lapte, fiind îndulcite natural cu banane coapte. În plus, rețeta include afine proaspete și unt de arahid, pentru un plus de savoare și nutrienți, potrivit dcnews.ro.

Rețetă specială de brioșe

Ingrediente

-2 banane coapte

-2 linguri unt de arahide

-2 ouă

-300 g afine

Mod de preparare

Pasează bananele până obții o pastă fină.

Adaugă ouăle și untul de arahide și amestecă bine.

Încorporează ușor afinele.

Toarnă compoziția în forme pentru brioșe.

Coace la 180°C timp de 30 de minute.

Această rețetă rapidă și sănătoasă este ideală pentru cei care doresc să se bucure de ceva dulce fără compromisuri, menținând în același timp o alimentație echilibrată.

Subiecte în articol: retete briose
