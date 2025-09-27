x close
Cum să faci acasă unt aromat ca la restaurant. 5 Rețete simple

de Andreea Tiron    |    27 Sep 2025   •   07:20
Sursa foto: Jurnalul/Unt aromat

Untul aromat este unul dintre acele mici detalii care pot transforma complet un mic dejun, o friptură sau chiar o simplă felie de pâine. Și partea cea mai bună? Îl poți face foarte ușor acasă, în câteva minute, cu ingrediente simple.

Iată 5 rețete delicioase pe care le poți încerca:

1. Unt cu verdețuri și usturoi

Perfect pentru fripturi, legume la grătar sau pâine prăjită.
Ingrediente:

Preparare: Amestecă toate ingredientele într-un bol până devin o cremă omogenă. Rulează compoziția într-o folie alimentară, formează un cilindru și lasă la frigider cel puțin o oră.

2. Unt cu miere și scorțișoară

Ideal pentru clătite, vafe, porridge sau pâine proaspătă.
Ingrediente:

  • 150 g unt moale

  • 2 linguri miere

  • 1 linguriță scorțișoară

Preparare: Amestecă bine ingredientele până la omogenizare. Se poate păstra la frigider într-un borcan închis ermetic.

3. Unt cu lămâie și busuioc

Excelent pentru pește la cuptor sau paste simple.
Ingrediente:

  • 200 g unt moale

  • coaja rasă de la o lămâie bio

  • 1 lingură suc de lămâie

  • 3-4 frunze de busuioc proaspăt, tocate mărunt

  • sare fină

Preparare: Amestecă ingredientele, rulează în folie alimentară și lasă la frigider. Aroma de lămâie devine și mai intensă după câteva ore.

4. Unt picant cu chili

Pentru iubitorii de gusturi intense, merge perfect cu porumb copt, burgeri sau cartofi copți.
Ingrediente:

  • 150 g unt moale

  • 1 linguriță fulgi de chili

  • ½ linguriță boia afumată

  • un praf de sare

Preparare: Combină ingredientele într-un bol, lasă la frigider și servește peste mâncarea fierbinte.

5. Unt cu roșii uscate și parmezan

Ideal pentru paste, bruschete sau friptură de pui.
Ingrediente:

  • 200 g unt moale

  • 4 roșii uscate, tocate mărunt

  • 2 linguri parmezan ras

  • 1 lingură busuioc uscat

Preparare: Amestecă ingredientele până obții o compoziție uniformă, rulează în folie și lasă la rece.

Tips & Tricks:

  • Folosește unt de calitate, cu peste 80% grăsime, pentru un rezultat cremos.

  • Dacă vrei un aspect elegant, pune untul aromat într-o formă mică de silicon sau taie-l în rondele după ce s-a întărit.

  • Poți face mai multe tipuri de unt într-o singură zi și le păstrezi la congelator, gata de folosit.

