Cum să faci acasă unt aromat ca la restaurant. 5 Rețete simple

Iată 5 rețete delicioase pe care le poți încerca:

1. Unt cu verdețuri și usturoi

Perfect pentru fripturi, legume la grătar sau pâine prăjită.

Ingrediente:

200 g unt moale

2 căței de usturoi pisați

2 linguri pătrunjel tocat

1 lingură mărar tocat

sare și piper

Preparare: Amestecă toate ingredientele într-un bol până devin o cremă omogenă. Rulează compoziția într-o folie alimentară, formează un cilindru și lasă la frigider cel puțin o oră.

2. Unt cu miere și scorțișoară

Ideal pentru clătite, vafe, porridge sau pâine proaspătă.

Ingrediente:

150 g unt moale

2 linguri miere

1 linguriță scorțișoară

Preparare: Amestecă bine ingredientele până la omogenizare. Se poate păstra la frigider într-un borcan închis ermetic.

3. Unt cu lămâie și busuioc

Excelent pentru pește la cuptor sau paste simple.

Ingrediente:

200 g unt moale

coaja rasă de la o lămâie bio

1 lingură suc de lămâie

3-4 frunze de busuioc proaspăt, tocate mărunt

sare fină

Preparare: Amestecă ingredientele, rulează în folie alimentară și lasă la frigider. Aroma de lămâie devine și mai intensă după câteva ore.

4. Unt picant cu chili

Pentru iubitorii de gusturi intense, merge perfect cu porumb copt, burgeri sau cartofi copți.

Ingrediente:

150 g unt moale

1 linguriță fulgi de chili

½ linguriță boia afumată

un praf de sare

Preparare: Combină ingredientele într-un bol, lasă la frigider și servește peste mâncarea fierbinte.

5. Unt cu roșii uscate și parmezan

Ideal pentru paste, bruschete sau friptură de pui.

Ingrediente:

200 g unt moale

4 roșii uscate, tocate mărunt

2 linguri parmezan ras

1 lingură busuioc uscat

Preparare: Amestecă ingredientele până obții o compoziție uniformă, rulează în folie și lasă la rece.

Tips & Tricks: