Cum să faci găluști pufoase ca la bunica: rețeta care nu dă greș

Este leacul clasic al bunicii, dar și un test de măiestrie culinară: găluștile pot ieși aerate și ușoare sau, dimpotrivă, tari și grele. Diferența o fac câteva secrete simple, dar esențiale.

Secretele găluștilor pufoase

Ouăle la temperatura camerei

Ouăle reci îngreunează compoziția. Lăsate 20 de minute la temperatura camerei, vor ajuta găluștile să crească frumos și să fie aerate.

Proporția corectă

Raportul ideal este:

1 ou mare : 3 linguri griș

Dacă pui prea mult griș, găluștile vor fi tari. Prea puțin – se vor destrăma.

Amestecarea ușoară

Nu bate compoziția ca pe omletă. Amestecă lent, cu furculița, până se leagă. Aerul prins în aluat este ceea ce le face pufoase.

Odihna compoziției

Lasă aluatul 10 minute să se umfle. Grișul absoarbe lichidul, iar găluștile capătă textura ideală.

Fierberea fără clocot

Supă trebuie să mocnească, nu să clocotească violent. Dacă fierbe prea tare, găluștile se sparg sau se întăresc.

Supă cu găluști – rețetă perfectă pentru răceală și frig

Această supă este ușoară, hrănitoare și plină de minerale — exact ce are nevoie organismul când e slăbit.

Ingrediente

Pentru supă:

1 ceapă

1 morcov mare

1 păstârnac

1 bucată țelină

1 aripă de pui sau 1 pulpă

2,5 litri apă

sare

piper

frunze de pătrunjel

Pentru găluști:

2 ouă

6 linguri griș

un praf de sare

Mod de preparare

1. Supa

Pune carnea la fiert în apă rece. Spumează. Adaugă legumele tăiate mare și lasă să fiarbă la foc mic 40–50 de minute. Strecoară dacă vrei o supă limpede. Potrivește de sare.

2. Găluștile

Bate ușor ouăle cu sarea. Adaugă grișul treptat. Amestecă lejer și lasă compoziția 10 minute să se odihnească.

3. Fierberea găluștilor

Când supa fierbe ușor, formează găluști cu o linguriță și pune-le în oală.

Nu amesteca. Lasă-le să fiarbă 10–12 minute. Când se ridică la suprafață, sunt gata.

De ce e supa cu găluști ideală pentru răceală?

Hidratează

Încălzește corpul

Calmează gâtul iritat

Aduce proteine și minerale ușor digerabile

Stimulează imunitatea

Este un adevărat medicament natural într-un bol.

Supă cu găluști nu este doar o mâncare — este o îmbrățișare caldă într-o zi rece. Dacă respecți proporțiile, temperatura și modul de fierbere, vei obține găluști pufoase, aerate și delicioase, exact ca la bunica.