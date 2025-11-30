x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Cum să salvezi o mâncare ratată: 7 trucuri care te scot din impas

Cum să salvezi o mâncare ratată: 7 trucuri care te scot din impas

de Andreea Tiron    |    30 Noi 2025   •   06:20
Cum să salvezi o mâncare ratată: 7 trucuri care te scot din impas

Chiar și cei mai buni bucătari o dau în bară uneori. Puțină sare în plus, o carne prea uscată, paste prea fierte sau un sos care s-a „tăiat”… se întâmplă! Partea bună este că aproape orice greșeală are o soluție — uneori surprinzător de simplă.

Iată 7 trucuri rapide și eficiente care te scot din orice impas culinar:

1. Ai sărat prea mult? Îndulcește subtil — și la propriu

Prea multă sare este cea mai comună greșeală.
Soluții:

  • Adaugă un cartof crud tăiat mare (absorbe o parte din sare).

  • Pune o linguriță de zahăr — echilibrează gustul fără să-l schimbe.

  • Pentru supe și sosuri: diluează cu apă sau smântână lichidă.

2. Ți s-a tăiat maioneza sau sosul? Repornește de la zero (dar nu arunca nimic!)

Sosurile cu ou se pot repara ușor:

Pentru maioneză, începi cu un gălbenuș nou și încorporezi maioneza tăiată.

3. Carnea a ieșit prea uscată? Rehidrateaz-o inteligent

Carnea uscată e reversibilă:

  • Feliaz-o subțire și toarnă peste ea un sos cald (brânză, smântână, unt, sos brun).

  • Pentru grătar: las-o 5 minute în supă caldă.

  • Pentru frigărui sau piept de pui: sotează rapid în unt.

4. Paste prea fierte? Transformă-le în alt preparat

Nu le arunca!
Opțiuni delicioase:

  • Paste la cuptor cu sos și cașcaval.

  • O „frittata” cu paste, ouă și brânză.

  • Salată de paste — textura moale devine un avantaj.

5. Ai ars mâncarea? Salvezi tot, dar NU fundul oalei

Truc esențial:

  • Mută imediat partea nearsă într-un alt vas.

  • Nu răzui nimic de pe fund — gustul de ars se transferă rapid.

  • Adaugă ierburi aromatice și un strop de aciditate (lămâie, oțet).

6. Mâncarea e prea iute? Taie din intensitate cu ingrediente grase

Iuțeala se reduce cu:

  • Smântână

  • Lapte de cocos

  • Unt

  • Brânză

  • Puțin zahăr

NU funcționează: apa. Doar intensifică senzația.

7. Sosul e prea subțire? Îngroașă-l fără făină

În loc de făină care lasă cocoloașe, încearcă:

  • Amidon dizolvat în apă rece

  • Piure de legume (cartofi, morcovi)

  • Sos redus la foc mic

  • Pesmet foarte fin

  • Unt rece adăugat la final (tehnica monter au beurre)

Nicio mâncare nu e pierdută

Cu puține trucuri și puțină răbdare, aproape orice preparat poate fi readus la viață. Greșelile devin oportunități, iar improvizația te transformă într-un adevărat profesionist în bucătărie.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bucatarie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri