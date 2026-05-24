Cum trebuie spălate căpșunile? Metoda simplă și sigură, recomandată de specialiști

Deși multe persoane folosesc bicarbonat de sodiu, detergent sau diverse soluții speciale, experții spun că metoda corectă este mult mai simplă.

Cea mai sigură metodă

Instituții precum FDA și CDC recomandă spălarea căpșunilor doar sub jet de apă rece, imediat înainte de consum. Potrivit specialiștilor, fructele nu au nevoie de produse speciale de curățare.

Căpșunile trebuie clătite bine și frecate ușor cu degetele pentru îndepărtarea urmelor de pământ, pesticidelor și bacteriilor care pot apărea în timpul transportului și manipulării.

De ce NU este recomandat detergentul?

Mulți consumatori aleg să spele fructele cu săpun sau detergent, însă experții avertizează că această practică poate fi periculoasă. Din cauza texturii lor delicate, căpșunile absorb rapid substanțele chimice din produsele de curățare, iar reziduurile pot ajunge ulterior în organism.

Specialiștii recomandă evitarea completă a detergentului, săpunului și dezinfectanților pentru fructe și legume.

Ce spun experții despre bicarbonat și oțet?

Deși unele persoane folosesc soluții cu bicarbonat sau oțet pentru eliminarea pesticidelor, experții susțin că acestea nu sunt obligatorii pentru consumul obișnuit.

În cazul folosirii unei soluții cu oțet, fructele trebuie clătite foarte bine cu apă rece înainte de a fi consumate.

Când trebuie spălate căpșunile

Un alt aspect important este momentul spălării. Specialiștii recomandă ca fructele să fie spălate doar înainte de consum.

Dacă sunt introduse umede în frigider, căpșunile se pot strica mai repede, iar riscul apariției mucegaiului crește considerabil.

Totodată, fructele moi, lovite sau cu urme de mucegai trebuie eliminate înainte de spălare pentru a evita contaminarea celorlalte.

Concluziile specialiștilor

Experții în siguranță alimentară spun că cea mai eficientă metodă rămâne și cea mai simplă:

clătire sub jet de apă rece;

curățare delicată cu mâna;

uscare ușoară cu un prosop curat.

Potrivit specialiștilor, această rutină ajută la eliminarea impurităților și păstrează gustul natural al căpșunilor pentru mai mult timp, notează dcmedical.ro.