Șeful CSM dezvăluie că statul nu plătește concursurile de admitere în Magistratură

„Am făcut adrese atât către Ministrul Justiției, cât și către prim-ministrul României și am comunicat public faptul că ne-am adresat acestora pentru a debloca concursurile de admitere în Magistratură: 2024, 2025 și iată jumătate de 2026, aceste concursuri au fost blocate printr-o prevedere legislativă”, acuză președintele CSM, Liviu Odagiu, la OFF The Record.

Șeful CSM a amintit și că în luna aprilie a acestui an Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență ce a instituit pentru Justiție o excepție. Totuși, el spune că nu a a fost o favoare, pentru că această excepție exista dintotdeauna în sistemul sanitar, dar și în învățământ.

„A fost un «măr otrăvit» fiindcă prevederea din ordonanță prin care se permitea organizarea concursurilor mai introducea o condiție: elaborarea de către Consiliul Superior Magistraturii a unui un memorandum justificativ și care să fie ulterior aprobat de Ministrul Finanțelor, de primul-ministru, de ministrul Justiției”, a declarat Odagiu, afirmând și că CSM a întocmit și trimis acest memorandum după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial.

Vorbind despre organizarea concursurilor de ocupare a posturilor în Magistratură, președintele CSM a precizat că nu există niciun fel de cheltuială publică cu organizarea și desfășurarea concursurilor pentru admitere în magistratură.

„Nu există niciun fel de cheltuială suplimentară. Nu există niciun fel de cheltuială cu organizarea concursurilor de admitere în magistratură fiindcă acele concursuri se autofinanțează din taxele plătite de candidații ce se înscriu în procedură”, a declarat Odagiu.

În ceea ce privește posturile, acesta a precizat că există posturi existente pentru care au fost primiți bani din buget la începutul anului, fie că au fost ocupate sau nu.

„Noi avem în sistem, să spunem, 15.000 de posturi de judecători. Toate acele posturi, indiferent că sunt ocupate sau nu sunt ocupate, ele sunt finanțate prin bugetul adoptat la începutul anului. Deci acel post, el este finanțat, își așteaptă doar ocupantul”, afirmă Odagiu.

Aceste dificultăți cu care se confruntă sistemul Judiciar vin pe fondul lipsei de magistrați și al dosarelor într-un număr mare.

„Am ajuns să solicităm desființarea două Judecătorii, fiindcă nu mai are cine să judece acolo cauze; să avem colegi care sunt singuri într-o instanță, în care trebuiau să fie 6 judecători – și este singurul judecător; într-o instanță în care ar trebui să fie 10 judecători, să existe doar 2 judecători”, spune președintele CSM.

Cele două judecătorii pentru care au început demersurile de desființare sunt cele de la Strehaia și Urziceni.

(sursa: Mediafax)